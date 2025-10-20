Halo Studios: Neues Halo-Spiel ein Service-Game wie Fortnite – Gerücht

3 Autor: , in News / Halo Studios
Übersicht
Image: Halo Studios

Gerücht: Halo Studios arbeitet an neuem Multiplayer-Projekt im Live-Service-Stil – „ähnlich wie Fortnite“.

Wie ein bekannter Leaker berichtet, arbeitet Halo Studios derzeit an einem völlig neuen, eigenständigen Multiplayer-Halo-Spiel, das als langfristiges Live-Service-Projekt konzipiert sein soll – ähnlich wie Fortnite.

Die Marke Halo blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück: Seit dem Start von Combat Evolved im Jahr 2001 gilt sie als Grundpfeiler der Xbox und prägte das Genre der Sci-Fi-Shooter nachhaltig. Nach mehreren Fortsetzungen und Spin-offs war zuletzt Halo Infinite der aktuelle Haupttitel.

2024 kündigte Microsoft die Umbenennung von 343 Industries in Halo Studios an – ein Schritt, der offenbar den Beginn einer neuen Ära markiert.

Nun steht Halo Studios kurz davor, beim Halo World Championship 2025 am 24. Oktober auf der Bühne zu stehen, wo neue Projekte und die Zukunft der Serie vorgestellt werden sollen. Doch bereits im Vorfeld sorgt ein Bericht des bekannten Halo-Insiders RebsGaming für Aufsehen.

Laut seinen Angaben arbeitet das Studio nicht nur an einem Remake von Halo: Combat Evolved und einem neuen Hauptteil der Reihe, sondern auch an einem separaten Multiplayer-Titel, der als dauerhaft erweiterbarer Live-Service aufgebaut ist.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Halo Studios

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 172235 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 20.10.2025 - 07:04 Uhr

    Um Gottes Willen, das wäre echt der Tiefpunkt von 343 / Halo Studio.

    0
  2. Bootie Sweat 11640 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 20.10.2025 - 07:11 Uhr

    Wenn sich das neue Halo ein wenig an Destiny orientiert, wäre das für mich noch akzeptabel. Sollte es jedoch Anleihen von Fortnite haben, könnten sie es gleich behalten.

    0
  3. Katanameister 224300 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 20.10.2025 - 07:14 Uhr

    Ich ahne schlimmes, mein Wunsch wären ein Remake, eine Fortsetzung und Halo Wars 3, kein Live Service Spiele, ein Multiplayer im Nachfolger reicht doch.

    0

Hinterlasse eine Antwort