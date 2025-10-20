Halo Studios: Neues Halo-Spiel ein Service-Game wie Fortnite – Gerücht

Wie ein bekannter Leaker berichtet, arbeitet Halo Studios derzeit an einem völlig neuen, eigenständigen Multiplayer-Halo-Spiel, das als langfristiges Live-Service-Projekt konzipiert sein soll – ähnlich wie Fortnite.

Die Marke Halo blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück: Seit dem Start von Combat Evolved im Jahr 2001 gilt sie als Grundpfeiler der Xbox und prägte das Genre der Sci-Fi-Shooter nachhaltig. Nach mehreren Fortsetzungen und Spin-offs war zuletzt Halo Infinite der aktuelle Haupttitel.

2024 kündigte Microsoft die Umbenennung von 343 Industries in Halo Studios an – ein Schritt, der offenbar den Beginn einer neuen Ära markiert.

Nun steht Halo Studios kurz davor, beim Halo World Championship 2025 am 24. Oktober auf der Bühne zu stehen, wo neue Projekte und die Zukunft der Serie vorgestellt werden sollen. Doch bereits im Vorfeld sorgt ein Bericht des bekannten Halo-Insiders RebsGaming für Aufsehen.

Laut seinen Angaben arbeitet das Studio nicht nur an einem Remake von Halo: Combat Evolved und einem neuen Hauptteil der Reihe, sondern auch an einem separaten Multiplayer-Titel, der als dauerhaft erweiterbarer Live-Service aufgebaut ist.