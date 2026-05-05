Halo Studios: Neues Multiplayer‑Projekt Ekur in Arbeit – Gerücht

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Image: Halo Studios

Project Ekur: Unreal‑Engine‑Multiplayer-Spiel befindet sich angeblich in Arbeit.

Certain Affinitys Tatanka‑Projekt hat sich zwar nicht wie geplant entwickelt, dennoch soll das Studio weiterhin mit Halo Studios zusammenarbeiten. Laut Rebs Gaming entsteht gemeinsam Project Ekur, ein eigenständiger Halo‑Multiplayer‑Titel auf Basis der Unreal Engine 5.

Parallel dazu soll auch der nächste Hauptteil der Reihe auf derselben Engine entwickelt werden. Zusätzlich rücken die lange diskutierten Remakes zu Halo 2 und Halo 3 erneut in den Fokus. Beide Projekte sollen sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und parallel zu Halo: Campaign Evolved entstehen.Wir hatten darüber schon berichtet.

Xbox und Halo Studios haben die Existenz der Remakes zu Halo 2 und Halo 3 bislang nicht bestätigt. Eine Ankündigung des Veröffentlichungstermins von Halo: Campaign Evolved könnte jedoch am 7. Juni während des Xbox Games Showcase erfolgen.

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45 Kommentare Added

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  1. ShellingFord135 7435 XP Beginner Level 3 | 05.05.2026 - 15:01 Uhr

    Den Multiplayer können Sie gerne an Halo 7 heften, genau wie bei Infinite. Die Remakes brauchen nicht zwingen einen eigenen MP da Infninte’s ja weiter vorhanden ist und eine enorme Vielfalt bietet. Das reicht vollkommen bis zu Halo 7.

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    • shadow moses 479710 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 05.05.2026 - 15:19 Uhr
      Antwort auf ShellingFord135

      Irgendwie finde ich die Idee von einem separaten MP Spiel nicht schlecht. So kann sich ein Team voll und ganz auf den MP konzentrieren und das andere voll und ganz auf die nächsten Kampagne.

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  2. de Maja 340435 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.05.2026 - 15:12 Uhr

    Ich finde die sollten vielleicht mal was anderes probieren als immer wieder Halo, den Geist der Marke treffen sie ja eh nicht mehr.

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      • de Maja 340435 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.05.2026 - 16:18 Uhr
        Antwort auf Hey Iceman

        Dann sieht man wenigstens gleich das sie kacke sind 😅
        Jetzt leben die ja nur davon was Bungie ihnen überlassen hat und schmeißen das immer wieder mit neuem Zeugs durcheinander.

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  3. Katanameister 415840 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 05.05.2026 - 15:20 Uhr

    Finde die Sache mit dem eigenständigen Multiplayer eigentlich ganz gut, sie werden sicher Teil 2 und 3 auch remaken, eventuell auch ODST.

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    • Duck-Dynasty 179555 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 05.05.2026 - 15:39 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Mir wäre Reach lieber als ODST. Das ist das einzige Halo, das ich nicht mal beendet habe.
      Halo 5 für PC wäre auch noch cool.

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      • AnCaptain4u 265015 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.05.2026 - 16:37 Uhr
        Antwort auf Duck-Dynasty

        Halo 5 wird vermutlich nie passieren. Man hat ja immer wieder betont und bestätigt wie kompliziert das Ganze damals war, bis man es komplett verworfen hat.
        Daher gehe ich nur davon aus, dass man die Legacy-Trilogie Remaken wird.

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  5. AnCaptain4u 265015 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.05.2026 - 16:35 Uhr

    Frühes Entwicklungsstadium also, ja?
    Dann hoffe ich, wir bekommen zum Halo Fest einen Einblick in Project Sugarloaf.
    Denn sonst wird das eine sehr lange Durststrecke für Halo-Veteranen und der HCS.

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