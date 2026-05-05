Halo Studios: Neues Multiplayer‑Projekt Ekur in Arbeit – Gerücht

Certain Affinitys Tatanka‑Projekt hat sich zwar nicht wie geplant entwickelt, dennoch soll das Studio weiterhin mit Halo Studios zusammenarbeiten. Laut Rebs Gaming entsteht gemeinsam Project Ekur, ein eigenständiger Halo‑Multiplayer‑Titel auf Basis der Unreal Engine 5.

Parallel dazu soll auch der nächste Hauptteil der Reihe auf derselben Engine entwickelt werden. Zusätzlich rücken die lange diskutierten Remakes zu Halo 2 und Halo 3 erneut in den Fokus. Beide Projekte sollen sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und parallel zu Halo: Campaign Evolved entstehen.Wir hatten darüber schon berichtet.

Xbox und Halo Studios haben die Existenz der Remakes zu Halo 2 und Halo 3 bislang nicht bestätigt. Eine Ankündigung des Veröffentlichungstermins von Halo: Campaign Evolved könnte jedoch am 7. Juni während des Xbox Games Showcase erfolgen.