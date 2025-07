Halo Studios: Neues Spiel könnte im Oktober enthüllt werden

Autor:, in / Halo Studios

Im Oktober will Halo Studios im Rahmen des Halo World Championships bekanntgeben, woran man gearbeitet hat.

Was Halo Studios so in diesen Tagen hinter verschlossenen Türen macht, darüber könnte es im Oktober Neuigkeiten geben.

In einem Blogpost zum Halo World Championship (HWC)sprach der Entwickler über Spekulationen zu neuen Projekten und wann man Details dazu mit den Fans teilen werde.

Zwar lässt man Gerüchte und Spekulationen für gewöhnlich unkommentiert, doch wer sich nicht sicher ist, die Veranstaltung zum Halo World Championship zu besuchen, für den könnte es sich lohnen.

Wie der Entwickler schreibt, soll man doch zum Event im Oktober nach Seattle kommen, „wenn man offiziell erfahren möchte, woran Halo Studios gearbeitet hat.“

„Spekulationen machen immer Spaß, aber wenn ihr offiziell erfahren möchtet, woran Halo Studios gearbeitet hat, solltet ihr die diesjährige Halo World Championship nicht verpassen. Wir hoffen sehr, dass ihr im Oktober nach Seattle kommt!“, heißt es dazu im Blog.

Im vergangenen Jahr hatte man beim HWC unter anderem den Wechsel auf die Unreal Engine und „A New Dawn“ vorgestellt.