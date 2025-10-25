Halo Studios: PlayStation in Zukunft fest eingeplant

Ein historischer Moment für die Spielewelt: Halo wird offiziell zu einer Multiplattform-Serie. Im Rahmen der Ankündigung zu Halo: Campaign Evolved bestätigte Xbox, dass die Reihe künftig auch auf PlayStation erscheinen wird.

Während der Präsentation trug der Halo Community Lead ein PlayStation-T-Shirt und erklärte: „Als Community-Typ weiß ich, dass sich die Halo-Community riesig darauf freut, ihre Freunde ebenfalls willkommen zu heißen. Das bedeutet einfach: mehr Halo für alle. Es ist wirklich eine neue Ära. Halo ist ab jetzt auf PlayStation – beginnend mit Halo: Campaign Evolved.“ Auch Damon Conn, Executive Producer bei Halo Studios, bezeichnete den Schritt als „unglaubliche Gelegenheit“: „Wir wollen, dass so viele Fans und Spieler wie möglich dieses Spiel erleben können. Halo: Campaign Evolved gleichzeitig auf Xbox Series X|S, PC, Steam und PlayStation zu veröffentlichen, ist ein fantastischer Weg, das 25-jährige Jubiläum der Reihe zu feiern.“

Mit dem PlayStation-Release markiert Halo: Campaign Evolved den bislang größten Schritt in Xbox’ strategischem Wandel hin zu einem plattformübergreifenden Gaming-Geschäftsmodell – und eröffnet damit ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des Master Chief.