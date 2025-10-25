Halo Studios: PlayStation in Zukunft fest eingeplant

Ein historischer Moment für die Spielewelt: Halo wird offiziell zu einer Multiplattform-Serie. Im Rahmen der Ankündigung zu Halo: Campaign Evolved bestätigte Xbox, dass die Reihe künftig auch auf PlayStation erscheinen wird.
Während der Präsentation trug der Halo Community Lead ein PlayStation-T-Shirt und erklärte: „Als Community-Typ weiß ich, dass sich die Halo-Community riesig darauf freut, ihre Freunde ebenfalls willkommen zu heißen. Das bedeutet einfach: mehr Halo für alle. Es ist wirklich eine neue Ära. Halo ist ab jetzt auf PlayStation – beginnend mit Halo: Campaign Evolved.“
Auch Damon Conn, Executive Producer bei Halo Studios, bezeichnete den Schritt als „unglaubliche Gelegenheit“: „Wir wollen, dass so viele Fans und Spieler wie möglich dieses Spiel erleben können. Halo: Campaign Evolved gleichzeitig auf Xbox Series X|S, PC, Steam und PlayStation zu veröffentlichen, ist ein fantastischer Weg, das 25-jährige Jubiläum der Reihe zu feiern.“
Mit dem PlayStation-Release markiert Halo: Campaign Evolved den bislang größten Schritt in Xbox’ strategischem Wandel hin zu einem plattformübergreifenden Gaming-Geschäftsmodell – und eröffnet damit ein völlig neues Kapitel in der Geschichte des Master Chief.
Das muss wieder die Einzelfallentscheidung sein, von der Spencer gesprochen hat. 😂
Only 4 Games
Naja war ja mit der neuen Ausrichtung zu erwarten.
Die MCC für PS5 zu veröffentlichen hätte in meinen Augen aber mehr Sinn gemacht als der neue Aufguss.
Hab nichts dagegen, Halo Wars 2 könnte man noch auf allen möglichen Plattformen veröffentlichen, mehr Spieler wären klasse.
Super hoffe es gibt etwas frischen Aufwind für die IP
Ach, stört mich nicht. Mir wird nichts weggenommen, diese großartige IP bekommt mehr Spieler und Microsoft verdient Geld damit. Manch Spiel der Xbox Game Studios verkauft sich besser als manch Playstation Spiel. Solange ich es auf der besten Konsole des Planeten spielen kann alles gut 😎😎😎
Bla bli blub…und manche Playstation Spiele verkaufen sich besser und mehr als die von den Xbox Game Studios … Auch Sony verdient Geld pro Spiel 30% … jaa wir kennts !! Und jeder spielt es für sich, auf der liebsten und besten Konsole auf den Planeten. 💪🏻
Mir ist es herzlich egal was Sony damit verdient🙂
Deine Argumentation mit den Verkäufen ist Quatsch und so nicht vergleichbar, da die Spiele der Xbox Game Studios Day One im Game Pass erscheinen.
Aber beim letzten Satz, da stimme ich zu. Für mich ist es die Xbox. Für andere eben was anderes.
„Als Community-Typ weiß ich, dass sich die Halo-Community riesig darauf freut“
Dann macht er seine arbeit aber schlecht