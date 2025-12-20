Halo Studios: Remake-Strategie um Fan-Kritik zu entgehen – Bericht

Laut einem neuen Bericht planen die Halo Studios und Microsoft, mit Remakes alter Halo-Spiele möglicher Fan-Kritik an einem neuen Halo-Spiel zu entgehen.

Seit Oktober ist offiziell bekannt, dass die Halo Studios (ehemals 343 Industries) an Halo: Campaign Evolved arbeiten, einem Remake zum Original-Xbox Launch-Titel Halo: Combat Evolved.

Schon kurz nach der Ankündigung machten Gerüchte um weitere geplante Remakes zu Halo 2 und Halo 3 die Runde, die ebenfalls auf eine Online-Multiplayer-Funktion verzichten sollen.

Eine mögliche Begründung für die neu eingeschlagene Remake-Strategie liefert jetzt ein neuer Bericht des YouTubers Rebs Gaming.

Seinen Quellen zufolge entschieden sich Microsoft und Halo Studios für Remakes der klassischen Halo-Titel, um dem Risiko der Kritik alteingesessener Fans an einem möglichen neuen Halo-Spiel zu entgehen:

„Die Führungskräfte von Microsoft und Halo Studios wollen sicherstellen, dass die neue Ära von Halo nicht scheitert, indem sie auf Nummer sicher gehen und Risiken vermeiden. Insbesondere wollen sie vermeiden, ein weiteres neues Halo-Spiel zu entwickeln, das von den OG-Halo-Fans heftig kritisiert wird“, zitiert Rebs Gaming seine Quelle. „Also gehen sie auf Nummer sicher, indem sie die Originalspiele neu auflegen, weil sie sich keinen weiteren Misserfolg leisten können und die ursprünglichen Halo-Spiele sehr erfolgreich waren und immer noch von vielen Menschen gespielt werden.“