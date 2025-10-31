Halo Studios: Remakes zu Halo 2 und 3 in Entwicklung – Gerücht

Angeblich sind auch Remakes der Kampagnen zu Halo 2 und Halo 3 in der Entwicklung.

Was letzte Woche als simples Remake begann, könnte sich als Auftakt zu einer umfassenden Neuauflage der legendären Halo-Saga entpuppen. Halo Studios kündigte offiziell Halo: Campaign Evolved an – ein vollständiges Remake der Kampagne des allerersten Halo-Spiels.

Doch das ist offenbar nur der Anfang.

Ein bekannter Halo-Leaker auf X behauptet, dass auch die Kampagnen von Halo 2 und Halo 3 neu aufgelegt werden – und zwar ebenfalls als komplette Remakes. Laut seinen Quellen sollen beide Spiele erstmals eine Sprint-Funktion erhalten, was das Gameplay deutlich dynamischer machen dürfte.

Wer zusätzlich auf einen Multiplayer-Modus hofft, muss sich gedulden: Der soll erst mit Halo 7 kommen. Dieses Spiel wird eine völlig neue Kampagne bieten, die vermutlich an die Ereignisse von Halo Infinite anknüpft.

Warum dieser späte Multiplayer-Start? Laut dem Leaker verfolgt Microsoft eine klare Strategie: Alle sollen den Multiplayer von Halo 7 spielen. Ein separater Multiplayer für die Remakes würde nur die Community spalten – und könnte mit dem neuen Flaggschiff konkurrieren. Außerdem sollen die Remakes auch für die PlayStation erscheinen.

Was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, wird die Zukunft zeigen.