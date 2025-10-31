Halo Studios: Remakes zu Halo 2 und 3 in Entwicklung – Gerücht

Was letzte Woche als simples Remake begann, könnte sich als Auftakt zu einer umfassenden Neuauflage der legendären Halo-Saga entpuppen. Halo Studios kündigte offiziell Halo: Campaign Evolved an – ein vollständiges Remake der Kampagne des allerersten Halo-Spiels.
Doch das ist offenbar nur der Anfang.
Ein bekannter Halo-Leaker auf X behauptet, dass auch die Kampagnen von Halo 2 und Halo 3 neu aufgelegt werden – und zwar ebenfalls als komplette Remakes. Laut seinen Quellen sollen beide Spiele erstmals eine Sprint-Funktion erhalten, was das Gameplay deutlich dynamischer machen dürfte.
Wer zusätzlich auf einen Multiplayer-Modus hofft, muss sich gedulden: Der soll erst mit Halo 7 kommen. Dieses Spiel wird eine völlig neue Kampagne bieten, die vermutlich an die Ereignisse von Halo Infinite anknüpft.
Warum dieser späte Multiplayer-Start? Laut dem Leaker verfolgt Microsoft eine klare Strategie: Alle sollen den Multiplayer von Halo 7 spielen. Ein separater Multiplayer für die Remakes würde nur die Community spalten – und könnte mit dem neuen Flaggschiff konkurrieren. Außerdem sollen die Remakes auch für die PlayStation erscheinen.
Was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, wird die Zukunft zeigen.
Teil 3 ist das beste Halo aller Zeiten.
Die anderen sind einfach extrem gute Spiele und Meisterwerke, aber Halo 3 gehört zu den besten Spielen aller Zeiten.
Am meisten freue ich mich trotzdem auf Halo 7, weil man natürlich wissen will, wie es nach Infinite weiter geht mit der Crew und den Unendlichen.
ich finde Halo 3 ist mit Abstand der schwächste Teil der Trilogie, fand die ersten beiden Teile deutlich besser, vorallem Teil 1 ist Meilenweit entfernt.
Natürlich hat jeder einen anderen Geschmack und fand Teil 3 auch geil, nur bei weitem nicht so Revolutionär wie die ersten beiden und hat im Grunde kaum was neues geboten.
Ich bräuchte eigentlich nur ein Halo 7, die alten habe ich nun so oft gespielt das ich kein Remake brauche
Was macht für dich der erste Teil besser als Teil 3?
Fetziger Halo 7 Multiplayer mit flüssiger UE 5 with Megalights.
Mehr brauch ich nicht…..
Super Teil 2 und Teil 3 war großartig.Das werden Millionenseller auf der Playstation.
Eher nicht. Als damaliger playstation only Zocker hst mich Halo null begeistert. Auf der Series x wollte ich es nachholen. Ziemlicher Rohrkrepierer. Egal welcher Teil. Da war die chrome Serie auf pc schon meilenweit voraus
Dann bist du die falsche Zielgruppe.
Bitte noch Reach neu aufleben lassen. Danke ☺️
Wehen den playstation 5 releases. Nur deshalb. Jetzt beginnt der cash Grab
Top, dann bekommen wir endlich wieder gute Halo’s nach fast nem Jahrzehnt.
Ich bin bis heute von Halo 2 enttäuscht, da geht noch was mit Bonusinhalten 😄
Jetzt wird Halo komplett gemolken.
Hätte man auch als Trilogie direkt bringen können…grade Halo 3 hätte ne aufhübschung verdient in der MCC ist das ja leider nicht der Fall bis auf paar Katenglättungen etc.
Wäre ja nur logisch. Dann auch gleich 4&5 nachliefern, Infinite einfach porten und 7 kann für alle kommen, samt Multiplayer.