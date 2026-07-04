Halo Studios: Schlechte Nachrichten für Halo-Fans? Insider sprechen von eingestelltem Multiplayer-Projekt

Halo-Gerücht: Project Ekur soll laut mehreren Quellen nicht mehr in Entwicklung sein.

Halo könnte laut einem neuen Gerücht ein weiteres internes Projekt verloren haben. Mehrere Mitarbeiter von Halo Studios sollen bestätigt haben, dass das bislang unter dem Codenamen Project Ekur bekannte Multiplayer-Spiel nicht länger entwickelt wird.

Nach Angaben des Content Creators Rebs Gaming befand sich Project Ekur ursprünglich bei Halo Studios in Entwicklung. Im vergangenen Sommer sollen jedoch Teile des Entwicklerteams auf das Team von Halo: Campaign Evolved umverteilt worden sein, nachdem es intern zu größeren Entwicklungsproblemen gekommen sei.

Erst danach soll Project Ekur endgültig eingestellt worden sein. Rebs Gaming erklärt, die Informationen aus seinen früheren Berichten seien zwar korrekt gewesen, seine damaligen Quellen hätten von dieser späteren Entscheidung jedoch noch nichts gewusst. Inzwischen habe er die Einstellung des Projekts von mehreren Mitarbeitern von Halo Studios bestätigt bekommen.

Wichtig: Eine offizielle Stellungnahme von Halo Studios oder Microsoft liegt derzeit nicht vor. Entsprechend sollte die Meldung bis zu einer offiziellen Bestätigung ausschließlich als Gerücht betrachtet werden.