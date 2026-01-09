Halo Studios: Statement: Steam‑Charts sind nicht das Maß aller Dinge

Halo Studios hat sich in einem öffentlichen Statement zur Diskussion rund um die Steam‑Charts geäußert – und dabei deutlich gemacht, dass Zahlen allein nicht die wahre Stärke der Halo‑Community widerspiegeln.
Die Charts zeigen nur einen Moment, auf einer Plattform, mit einer Zahl. Was sie nicht zeigen: das Gefühl, eine perfekte Granate zu landen, einen Flaggenpunkt in letzter Sekunde zu sichern oder das Knistern eines Schilds vor dem entscheidenden Sieg zu hören.
Das Studio betont, dass die Leidenschaft der Spieler weit über Statistiken hinausgeht. Es geht um Custom‑Matches um 2 Uhr morgens, hitzige Diskussionen über Playlists und die Liebe zu Schulterpolstern.
Halo lebt nicht in einem Graphen – sondern in Konsolen, LAN‑Partys, Wohnheimen und auf geteilten Bildschirmen.
Die Community ist laut, kritisch, kreativ und vor allem: präsent.
Mit einem Augenzwinkern heißt es, man hätte für jeden „Halo ist tot“-Kommentar genug Credits für einen weiteren Battle Pass – und würde trotzdem darüber meckern.
Die Botschaft ist klar: Halo ist mehr als Zahlen. Es ist ein Spielplatz, eine Kultur und ein Ort für Meinungen, Emotionen und Erinnerungen.
Für alle, die länger nicht reingeschaut haben: Halo ist kostenlos, das Gameplay in guter Verfassung – und der Warthog flippt immer noch. Manche Dinge ändern sich eben nie.
40 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lol und wo SIND bitte diese Halo LAN Party’s oder Halo spielen am GETEILTEN Bildschirm, nachdem so ein Feature zuletzt Nicht umgesetzt wurde!?
„Was gibt dir ein Frag für ein Gefühl“…. Wth 🤦♂️
Ich kann die auch nicht sehen 🙈
😉
Du kannst den MP im Split spielen.
Außerdem wird generell von Halo gesprochen und nur im letzten Absatz der Bezug zu Infinite gegeben.
Würde ja sagen, ich lade dich Ende Januar zur LAN ein aber wir haben keine Lust auf Leute die nur jammern.
😂
Ich musste ihn auch schon blocken, wegen der andauernden Jammerei.😅
Galt vor 10 Jahren noch für Halo, als es noch zu den großen Shootern gehörte. Die Steamzahlen sind auf dem PC nun mal die Aussagekräftigsten. 😉
Halo auf LAN und geteilten Bildschirmen ist leider schon lange her.
Auch hier: Quatsch!
Du kannst ausgewählte MP-Modi und vor Allem Custom im Split spielen.
Ist bei mir trotzdem schon lange her, auch wenn’s quatsch ist 🤷
Dann schnapp dir doch 1 bis 3 Freunde und dann rein in Halo.
Vor allem die MCC bietet sich doch perfekt an.
Ich habe nichts Offizielles gesehen. Dieser Post stammt ohne Quellangabe von einem Fanaccount.🤷
Gott sei Dank! 😅
Dann könnte man ja mal die Spielerzahlen auf Xbox bzw. Xbox PC App mal nennen und mit anderen Zahlen vergleichen, nur Steam ist nicht richtig aussagekräftig.
Laut TrueAchievemnts (3,1 Mio aktive User) war Halo MCC und Halo Infinite unter den Top 20 der meistgespielten Spiele in 2025.
Ta hat keine validen Quellen und widerspricht allen anderen Counter-Site’s massiv.
Achso. Über 3 Mio aktive User sind keine valide Quelle.
Und Most Played Xbox Games aus Deutschland sehen auch anders aus, als die ständig publizierten Stats aus Amerika.
Nein, weil TA diese nicht belegen kann.
Scrapen die nicht den Xbox-Account für Daten? Also zumindest bei mir passen die Angaben, was ich spiele, wann ich spiele, welche Erfolge ich freigeschaltet habe, wie lange ich gespielt habe … Oder bin ich da ne Ausnahme?
Steam ist wichtig, aber für einen Titel der im GamePass ist der natürlich auch am PC super beliebt ist, relativ unrelevant. Schön das dies auch durch die Hersteller selbst bestätigt wird.
Halo Infinite ist einer der bestbewertetsten Shooter der letzten 10 Jahre und das völlig zurecht. MEGA Spiel.
„ Die Charts zeigen nur einen Moment“
Deshalb gibt es ja auch Auswertungen über einen längeren Zeitraum als Durchschnitt.
„ LAN‑Partys“ gibts das überhaupt noch?
Ja. LAN Parties gibt es noch.
Wir haben Ende Januar eine.
Es werden auch noch offline und online Turniere organisiert.
Gibt sogar ne große jährliche Xbox 360 LAN u.a. mit Halo 3.
Natürlich gibt es das noch. So wie Schallplatten und Kassetten. Und Disco xD
Und nächste Woche heißt es:
Steam-Zahlen von WoW sind auf ihrem absoluten Tiefpunkt 🤦🏻♂️
Ja, die Hardcore-MP-Fans brechen gerade komplett weg aber Halo lebt.
Und die Hardcore MP Spieler wird man auch wieder zurückgewinnen, da es nichts vergleichbares wie Halo als Shooter gibt.
Höchstens würde da Splitgate rankommen aber die haben sich ja selber ins Aus befördert.
Ja genau – und nebenher erreicht WoW fast 10 Mio Spieler / Monat.
Man ist fast wieder auf Allzeithoch. Und das nach 25 Jahren. Soll mal einer nachmachen, schafft niemand sonst.
Gut das es wohl doch nicht offiziell vom Studio kommt…das wäre ja höchstgradig unangenehm.
Kann mir wirklich nicht vorstellen das ein Studio sowas sagt und dann nicht alle Zahlen dazu veröffentlicht… obwohl bei der Kommunikation von MS/Xbox würde mich eigentlich gar nichts wundern 😅
Mal sehen von wem das kommt.