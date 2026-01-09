Halo Studios: Statement: Steam‑Charts sind nicht das Maß aller Dinge

Halo Studio meldet sich mit leidenschaftlichem Statement zur Community und Spielkultur, ausgelöst durch die Stem-Charts-Debatte.

Halo Studios hat sich in einem öffentlichen Statement zur Diskussion rund um die Steam‑Charts geäußert – und dabei deutlich gemacht, dass Zahlen allein nicht die wahre Stärke der Halo‑Community widerspiegeln.

Die Charts zeigen nur einen Moment, auf einer Plattform, mit einer Zahl. Was sie nicht zeigen: das Gefühl, eine perfekte Granate zu landen, einen Flaggenpunkt in letzter Sekunde zu sichern oder das Knistern eines Schilds vor dem entscheidenden Sieg zu hören.

Das Studio betont, dass die Leidenschaft der Spieler weit über Statistiken hinausgeht. Es geht um Custom‑Matches um 2 Uhr morgens, hitzige Diskussionen über Playlists und die Liebe zu Schulterpolstern.

Halo lebt nicht in einem Graphen – sondern in Konsolen, LAN‑Partys, Wohnheimen und auf geteilten Bildschirmen.

Die Community ist laut, kritisch, kreativ und vor allem: präsent.

Mit einem Augenzwinkern heißt es, man hätte für jeden „Halo ist tot“-Kommentar genug Credits für einen weiteren Battle Pass – und würde trotzdem darüber meckern.

Die Botschaft ist klar: Halo ist mehr als Zahlen. Es ist ein Spielplatz, eine Kultur und ein Ort für Meinungen, Emotionen und Erinnerungen.

Für alle, die länger nicht reingeschaut haben: Halo ist kostenlos, das Gameplay in guter Verfassung – und der Warthog flippt immer noch. Manche Dinge ändern sich eben nie.

Quelle
  1. JAG THE GEMINI 137760 XP Elite-at-Arms Gold | 09.01.2026 - 15:47 Uhr

    Lol und wo SIND bitte diese Halo LAN Party’s oder Halo spielen am GETEILTEN Bildschirm, nachdem so ein Feature zuletzt Nicht umgesetzt wurde!?
    „Was gibt dir ein Frag für ein Gefühl“…. Wth 🤦‍♂️

    4
    • AnCaptain4u 248535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 16:09 Uhr
      Antwort auf JAG THE GEMINI

      Du kannst den MP im Split spielen.

      Außerdem wird generell von Halo gesprochen und nur im letzten Absatz der Bezug zu Infinite gegeben.

      Würde ja sagen, ich lade dich Ende Januar zur LAN ein aber wir haben keine Lust auf Leute die nur jammern.

      2
  2. Jack86 42220 XP Hooligan Krauler | 09.01.2026 - 15:49 Uhr

    Galt vor 10 Jahren noch für Halo, als es noch zu den großen Shootern gehörte. Die Steamzahlen sind auf dem PC nun mal die Aussagekräftigsten. 😉

    4
  4. shadow moses 442290 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 09.01.2026 - 16:05 Uhr

    Ich habe nichts Offizielles gesehen. Dieser Post stammt ohne Quellangabe von einem Fanaccount.🤷

    3
  5. Katanameister 291480 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.01.2026 - 16:09 Uhr

    Dann könnte man ja mal die Spielerzahlen auf Xbox bzw. Xbox PC App mal nennen und mit anderen Zahlen vergleichen, nur Steam ist nicht richtig aussagekräftig.

    1
    • AnCaptain4u 248535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 16:15 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Laut TrueAchievemnts (3,1 Mio aktive User) war Halo MCC und Halo Infinite unter den Top 20 der meistgespielten Spiele in 2025.

      0
        • AnCaptain4u 248535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 16:19 Uhr
          Antwort auf Jack86

          Achso. Über 3 Mio aktive User sind keine valide Quelle.

          Und Most Played Xbox Games aus Deutschland sehen auch anders aus, als die ständig publizierten Stats aus Amerika.

          0
            • Lord Maternus 361665 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.01.2026 - 16:40 Uhr
              Antwort auf Jack86

              Scrapen die nicht den Xbox-Account für Daten? Also zumindest bei mir passen die Angaben, was ich spiele, wann ich spiele, welche Erfolge ich freigeschaltet habe, wie lange ich gespielt habe … Oder bin ich da ne Ausnahme?

              0
  6. The Hills have Shice 212045 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 16:09 Uhr

    Steam ist wichtig, aber für einen Titel der im GamePass ist der natürlich auch am PC super beliebt ist, relativ unrelevant. Schön das dies auch durch die Hersteller selbst bestätigt wird.

    Halo Infinite ist einer der bestbewertetsten Shooter der letzten 10 Jahre und das völlig zurecht. MEGA Spiel.

    1
  7. Venom 20780 XP Nasenbohrer Level 1 | 09.01.2026 - 16:18 Uhr

    „ Die Charts zeigen nur einen Moment“
    Deshalb gibt es ja auch Auswertungen über einen längeren Zeitraum als Durchschnitt.

    „ LAN‑Partys“ gibts das überhaupt noch?

    1
    • AnCaptain4u 248535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 16:21 Uhr
      Antwort auf Venom

      Ja. LAN Parties gibt es noch.
      Wir haben Ende Januar eine.
      Es werden auch noch offline und online Turniere organisiert.
      Gibt sogar ne große jährliche Xbox 360 LAN u.a. mit Halo 3.

      0
  8. AnCaptain4u 248535 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 16:22 Uhr

    Und nächste Woche heißt es:

    Steam-Zahlen von WoW sind auf ihrem absoluten Tiefpunkt 🤦🏻‍♂️

    Ja, die Hardcore-MP-Fans brechen gerade komplett weg aber Halo lebt.
    Und die Hardcore MP Spieler wird man auch wieder zurückgewinnen, da es nichts vergleichbares wie Halo als Shooter gibt.
    Höchstens würde da Splitgate rankommen aber die haben sich ja selber ins Aus befördert.

    1
    • The Hills have Shice 212045 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.01.2026 - 16:29 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Ja genau – und nebenher erreicht WoW fast 10 Mio Spieler / Monat.
      Man ist fast wieder auf Allzeithoch. Und das nach 25 Jahren. Soll mal einer nachmachen, schafft niemand sonst.

      1
  9. Wartenaufwunder 147050 XP Master-at-Arms Gold | 09.01.2026 - 16:50 Uhr

    Gut das es wohl doch nicht offiziell vom Studio kommt…das wäre ja höchstgradig unangenehm.
    Kann mir wirklich nicht vorstellen das ein Studio sowas sagt und dann nicht alle Zahlen dazu veröffentlicht… obwohl bei der Kommunikation von MS/Xbox würde mich eigentlich gar nichts wundern 😅

    Mal sehen von wem das kommt.

    0

