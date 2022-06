Halo: The Master Chief Collection: Entwickler denkt über optionale Mikrotransaktionen nach

Die Halo The Master Chief Collection könnte in Zukunft optionale Mikrotransaktionen für den Kauf von Kosmetika enthalten.

Die Halo The Master Chief Collection erhielt über die Jahre hinweg immer neue Inhalte.

So sind über 1000 individuelle Anpassungsgegenstände wie Rüstungen, Aufsätze, Namensschilder, Waffen- und Fahrzeugskins, Rüstungseffekte, Firefight-Stimmen und mehr hinzugekommen.

Die Inhalte können bisher mit Saison Punkte freigeschaltet werden. In Zukunft wird man die Punkte in „Spartan Punkte“ umbenennen, da man sich von den Seasons verabschiedet.

343 Industries nahm das zum Anlass, darüber nachzudenken, die Spartan Punkte zukünftig auch gegen Echtgeld anzubieten. Optional könnte man so gerade neuen Spielern eine Möglichkeit geben, sich gewisse Gegenstände zu holen und damit Zeit zu sparen.

Der Entwickler sagte dazu auf Halowaypoint.com:

„An dieser Stelle sei angemerkt, dass wir mit dem aktuellen System zufrieden sind, mit dem Spieler Spartan-Punkte durch das Abschließen von Herausforderungen und das Aufleveln im Spiel verdienen. Dies wäre eine optionale, zusätzliche Alternative für Spieler, die den riesigen Umfang der Inhalte als einschüchternd empfinden und die Spielzeit überbrücken (oder überspringen) wollen, oder die sich bestimmte Gegenstände holen wollen (wir alle haben unsere Lieblinge!)“ „Im Interesse der Transparenz gegenüber unserer engagierten und leidenschaftlichen Community wollten wir euch im Voraus über diese Erkundung informieren und euch versichern, dass käuflich erwerbbare Spartan-Punkte ein zusätzliches Feature sein werden. Wir werden in Zukunft weitere Informationen dazu veröffentlichen.“

Was haltet ihr von diesem Schritt, dass die Halo The Master Chief Collection in Zukunft optionale Mikrotransaktionen erhalten könnte?