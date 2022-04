Halo: The Master Chief Collection: Flood Firefight Modus könnte diese Woche spielbar sein

Ein Firefight Modus mit den Flood als Gegnern könnte diese Woche in der Halo: The Master Chief Collection spielbar sein.

343 Industries teaserte „etwas Neues“ für die Halo: The Master Chief Collection in dieser Woche an.

Auf Twitter postete man dazu ein Bild mit einem ODST-Soldaten, der gegen die Flood kämpft. Wir haben das Bild auch für diesen Artikel verwendet.

Es scheint, als würde die Halo: The Master Chief Collection in dieser Woche den kooperativ spielbaren Flood Firefight Modus erhalten.

Der aus den Teilen Halo 3: ODST und Halo Reach bekannte Modus setzt euch eigentlich die Covenant als Feinde vor, doch es scheint als würde die Flood jetzt mitmischen.

Darüber hinaus können sich Halo Infinite-Spieler auf Season 2: Lone Wolves freuen, die mit einem Trailer für den 3. Mai angekündigt wurde.