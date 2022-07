Halo: The Master Chief Collection: Halo 2 E3-Demo und geschnittene Mission werden spielbar gemacht

343 Industries arbeitet an etwas, was ganz besonders die Modding-Community freuen dürfte. Denn, derzeit durchsucht der Entwickler alte Archive von Bungie, dem ursprünglichen Schöpfer von Halo, um besondere Inhalte wieder verfügbar zu machen.

Derzeit spricht man davon, zwei Inhalte zurückzuholen: „Alphamoon“ ist eine aus dem Spiel geschnittene bzw. nicht verwendete Kampagnen-Mission aus Halo 2. 343 Industries hat sie nach einigen technischen Hürden und Optimierungen neu erstellt und sie Moddern in ihrem nicht ganz perfektem Zustand zur Verfügung gestellt.

Außerdem bringt man für Halo 2 die „Earthcity“ Gameplay-Demo von der E3 2003 wieder zurück. Sie wird originalgetreu nachgebaut. Dazu betrieb man eine Menge Aufwand und grub etwa alte Tools und Assets aus, um sie in der Engine der Halo: The Master Chief Collection verwenden zu können, wie General, einer der Modder sagte. Das Ziel sei es obendrein, das originale Scripting für die Demo zum Laufen zu bringen, wie er sagt.

„Unser Ziel ist es, das Spiel im MCC zum Laufen zu bringen, es durchgängig spielbar zu machen und so zu funktionieren, wie es vorgesehen ist, wenn man dem Skript der Präsentation folgt (einschließlich des Ghost-Hijackings!). Wir hoffen, dass wir einige Dinge, die in der Präsentation gezeigt werden, sogar in die Realität umsetzen können, indem wir H2-Elemente aus dem Einzelhandel verwenden, wo es angebracht ist. Es mag für einige ein Schock sein, aber einige Teile des Demo-Gameplays waren nur Schall und Rauch!“