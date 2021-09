Halo: The Master Chief Collection: Keine Seasons nach Halo Infinite-Veröffentlichung

Wie 343 Industries bekannt gibt, wird das Season-Modell der Halo: The Master Chief Collection mit der Veröffentlichung von Halo Infinite eingestellt.

Nach einem äußerst holprigen Start im Jahre 2014 schaffte es 343 Industries durch stetige Unterstützung in Form von Updates, Korrekturen und neuen Inhalten das Ruder rumzureißen und Halo: The Master Chief Collection in ein ansehnliches Gesamtpaket zu verwandeln.

Nun steht die Veröffentlichung von Halo Infinite vor der Tür, welche laut den Entwicklern die Einstellung des aktuellen Season-Modells der Master Chief Collection zufolge haben wird. Wie im neuen Halo Waypoint-Beitrag dargelegt wird, soll die Halo-Sammlung auch zukünftig weiterhin mit neuen Inhalten und Updates versorgt werden, diese allerdings kleiner und weniger häufig ausfallen.

Auf welche Art und Weise Halo: The Master Chief Collection in Zukunft unterstützt wird und was die Gründe für die Entscheidung zur Einstellung des Season-Modells sind, erklärt 343 folgendermaßen: