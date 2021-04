Halo: The Master Chief Collection: Neue Details zum Custom Game Browser

343 Industries hat neue Details zum Custom Game Browser in Halo: The Master Chief Collection.

343 Industries gibt Details zum Custom Game Browser in Halo: The Master Chief Collection bekannt, der für Halo: Reach veröffentlicht werden wird. Zu den wichtigsten Funktionen, die dem CGB im Laufe der Zeit hinzugefügt werden, gehören Phasen vor dem Spiel, erweiterte Optionen für die Spielerstellung, Filterung, Schnellabgleich der Möglichkeiten und mit Freunden zusammen zu spielen.

Was ist der Costum Game Browser?

Der CGB ermöglicht es den Spielern, schnell in öffentliche benutzerdefinierte Spielerlebnisse einzusteigen und wieder auszusteigen, wobei der Schwerpunkt auf der Maximierung der Zeit im Spiel liegt. Spieler werden die Möglichkeit haben, öffentliche benutzerdefinierte Multiplayer-Spiele von MCC zu erstellen und ihnen beizutreten, die zunächst auf dedizierten Servern laufen werden.

In Phase 1 können Spieler Spielsitzungen in Halo: Reach erstellen, die bis zu 3 CGB-Varianten umfassen. Jede CGB-Variante umfasst eine einzelne Spielvariante und bis zu 6 Kartenvarianten. Diese erste Veröffentlichung ist der Beginn einer völlig neuen, benutzerdefinierten Spielerfahrung, die von Grund auf speziell für MCC entwickelt wurde. Der Fokus dieser ersten Phase liegt auf der Validierung des Ziels, die Spielerzeit durch CGB-Varianten und schnelle Erstellungs- und Beitrittsszenarien zu maximieren.

Feature wurde bereits 2018 angekündigt

Die CGB wurde vor der Arbeit an den PC-Versionen von Halo: The Master Chief Collection und der Ergänzung von Halo: Reach angekündigt. 343 Industries stellte fest, dass zusätzliche grundlegende Arbeiten in den einzelnen Spielen und dem gesamten Netzwerkcode erforderlich waren, um dieses Feature in höherer Qualität zu liefern.

Aufgrund der Komplexität der CGB-Systeme und der Notwendigkeit, die korrekte Funktionalität in jedem Spiel zu gewährleisten, wird diese Funktion in Phasen eingeführt. Jede Phase wird sich auf ein bestimmtes Spiel und eine bestimmte Funktion konzentrieren. In zukünftigen Phasen wird die Unterstützung für weitere Spiele in MCC einbezogen, zusammen mit Funktionen, die sich aus dem Designplan und dem Feedback der Spieler ergeben.

Die phasenweise Einführung dieser Funktion hilft sicherzustellen, dass jedes Spiel im neuen CGB-Framework gut läuft. Neue Netzwerkfunktionen sind für jedes Spiel erforderlich, um den Browser zu unterstützen.

Halo: Reach ist der erste Titel, der CGB erhält

Start mit Halo: Reach, weil es ein guter Testfall für neue Features ist, die die Entwickler in die CGB einführen, wie zum Beispiel die Pre-Game-Phase, in der sich die Spieler sammeln können, bis die festgelegte Mindestanzahl an Spielern erreicht ist, die den Start des vollen Matches ermöglicht.

Jedes Spiel soll seine eigenen Herausforderungen haben, die es zu bewältigen gilt, damit es mit dem neuen CGB-Flow kompatibel ist. Zur Zeit gibt es keine Schätzung, wann neue Spiele eingeführt werden.

Neue Funktionen werden im Laufe der Zeit zu CGB hinzugefügt

Zu den wichtigsten Funktionen, die im Laufe der Zeit zu CGB hinzugefügt werden, gehören erweiterte Optionen für die Erstellung von Spielen, Filter, Quick Matching und verschiedene Möglichkeiten, um das gemeinsame Spielen mit Freunden zu erleichtern.

Herausforderungen, modifizierte Karten und Inhalte in CGB

Alle Herausforderungen, die in benutzerdefinierten Spielen abgeschlossen werden können, sollten auch in der CGB abgeschlossen werden können. Auch konzentriert man sich darauf, jedes Spiel und die derzeit geplanten Phasen vor jeder Erforschung des Hinzufügens von Mods in CGB herauszubringen. Geänderte Inhalte haben einige zusätzliche Anforderungen, die über das hinausgehen, was traditionelle Spiel- und Kartenvarianten für die Unterstützung benötigen.

Kerndesign

CGB ist eine Möglichkeit für Spieler, einzigartige Multiplayer-Inhalte zu hosten und zu finden, die für traditionelle Matchmaking-Szenarien vielleicht nicht so geeignet sind. Das Ziel ist es, ein intuitives und robustes Spiel-Hosting-System anzubieten, das die Spieler so lange wie möglich in den Matches hält, ohne dass sie in das Frontend hinein- und wieder herausspringen müssen.