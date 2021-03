Halo: The Master Chief Collection: Neue Karten sehen super aus

Die sechste Staffel der Halo: The Master Chief Collection, welche kürzlich für Teilnehmer des Halo-Insider-Programms zur Verfügung gestellt wurde, enthält neben Waffen-Skins, Rüstungen und weiteren Sammelgegenständen zwei neue Maps. Außerdem wird es – zum ersten Mal – animierte Visiere geben!

Da die Beta der neuen Staffel vor Kurzem veröffentlicht wurde, teilen immer mehr Spieler ihre Videos zum Update.

Die beiden Karten – Wasserfall und Rand – stammen ursprünglich aus Halo Online, dem abgesagten kostenlosen Spiel, dass eigentlich in Russland erscheinen sollte. Damit bestätigen sich die Vermutungen um den Blog-Post von Design Director Max Szlagor.

Noch gibt es keinen Termin für den offiziellen Release der sechsten Staffel, da nun die Beta-Version zur Verfügung steht, sollte es allerdings nicht mehr allzu lange dauern.

Erste Eindrücke aus der Beta gibt es hier:

Noch ein Video, wobei Twitter die Qualität sehr gedrosselt hat:

Halo 3 getting new maps in 2021… And they are beautiful! pic.twitter.com/9rgGWYFM6A

It's 2021, Halo 3 plays better than ever and will soon receive beautiful new maps for free via Halo The Master Chief Collection.

Somehow, this is really happening. pic.twitter.com/Hbi2JIWVmL

— Klobrille (@klobrille) February 27, 2021