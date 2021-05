Halo: The Master Chief Collection: Pläne um Cheater in Saison 7 zu verbannen enthüllt

343 Industries plant zahlreiche Neuerungen für den Start der siebten Season von Halo: The Master Chief Collection und will Cheater verbannen.

Der Community Support und Engagement Coordinator, Tyler Davis von 343 Industries, hat für Halo: The Master Chief Collection einige der Änderungen enthüllt, die der Entwickler zur Vorbereitung auf die siebte Season in Planung hat. Dabei soll es vor allem Cheatern an den Kragen gehen.

Quit Bans: Die Bann-Zeiten werden erhöht, um dem vorzeitigen Verlassen von Spielsitzungen durch einzelne Teilnehmer einen Riegel vorzuschieben:

1. Vergehen: 5 Minuten Sperre

2. Vergehen: 15 Minuten Sperre

3. Vergehen: 30 Minuten Sperre

4. Vergehen: 60 Minuten Sperre

5. Vergehen: 180 Minuten Sperre

6. Vergehen: 16 Stunden Sperre

Betreffen sollen die Strafen nur die erste Hälfte eines Teams, die das Match verlassen. Alle weiteren werden nicht geahndet.

Custom Game Browser: Die Entwicklung ist weit fortgeschritten und der Stress-Test aus dem vorherigen Update hilft den Machern, die bisherigen Probleme zu beseitigen. Neben den von Spielern bemängelten Problemen Matches schnell zu finden und volle Sessions zu sehen werden auch Suchfilter und ein Quick-Match-Button eingefügt.

Testlauf für Season 7: Nicht nur werden optische Verbesserungen für Halo: Combat Evolved hinzugefügt und Bugfixes implementiert, sondern es werden auch die Karten Waterfall und Edge eine Überarbeitung erfahren.

Hacker und Cheater: Obwohl 343 Industries sich in diesem Update kaum darüber offen ausspricht, wie Hacker und Cheater entgegengetreten wird, äußerte man sich dazu so: