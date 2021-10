Halo: The Master Chief Collection: Season 8 startet mit vielen neuen Inhalten durch

Spieler der Halo: The Master Chief Collection können jetzt viele neue Inhalte in Season 8 freischalten

Ab sofort können alle Spieler die neue Season 8 der Halo: The Master Chief Collection als kostenloses Update herunterladen.

Season 8 fügt der massiven Sammlung an Halo-Spielen auf 100 Stufen neue kosmetische Gegenstände hinzu, inklusive Rüstungen sowie Skins für Fahrzeuge und Waffen.

In der Kampagne von Halo 3 erwarten euch weiterhin Sammelobjekte. Das Spiel unterstützt jetzt auch die Karte Icebox in eigenen Spielen und im Matchmaking.

Neben dem Launch-Trailer zu Season 8 verrät euch Tyler Davis in einem Recap-Video was es sonst noch alles an neuen Inhalten gibt.