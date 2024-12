Halo: The Master Chief Collection: Über 25 Jahre unveröffentlichtes Halo-Material aufgetaucht

Ein unglaublicher Leak macht gerade die Runde. 25 Jahre unveröffentlichtes Halo-Material sind seit dem Leck im Internet verfügbar.

Die Sammlung umfasst fast 100 GB an Inhalten, darunter spielbare Versionen der ursprünglichen Halo-Demos von der Mac-World 1999, als das Spiel noch als Third-Person-Titel für Mac geplant war.

Der Ursprung des Leaks wird mit der Zusammenarbeit zwischen Halo Studios (ehemals 343 Industries) und dem Modding-Team Digsite in Verbindung gebracht. Dieses Team arbeitete daran, nicht verwendete Inhalte aus früheren Halo-Spielen wiederherzustellen und in die Halo: The Master Chief Collection zu integrieren.

Einige Mitglieder des Digsite-Teams haben jedoch kürzlich aufgrund von Unstimmigkeiten über unbezahlte Arbeit und mangelnde Unterstützung seitens Microsoft das Projekt verlassen.

Durch den Leak ist die ursprüngliche Halo-Demo von 1999 erstmals auf dem PC spielbar. Diese Demo zeigt eine frühe Version des Spiels in der Third-Person-Perspektive, bevor es zu dem bekannten First-Person-Shooter für die Xbox wurde.

Die durchgesickerten Inhalte bieten einen tiefen Einblick in die Entwicklungsgeschichte der Halo-Serie und enthalten zahlreiche unveröffentlichte und unvollendete Materialien aus verschiedenen Spielen der Reihe. Die genaue Quelle des Leaks ist derzeit nicht bekannt, und es bleibt abzuwarten, wie Microsoft und Halo Studios auf diese Veröffentlichung reagieren werden.

Well, all the Halo Digsite stuff leaked.

FAQ:

-I nor any of the recent Digsite departures did this

-Personally don't care if modders use anything here how they see fit, MS might not agree

-Some is old WIP (i.e. H2E3 work is at least 6 months old) so check official releases first pic.twitter.com/4XbMKa2JMj

— 𝘑𝘖𝘏𝘕 (@DogbrainLudus) December 26, 2024