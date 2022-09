Halo TV-Serie: Dreharbeiten zur zweiten Staffel gestartet

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Halo TV-Serie wurden offiziell in Island gestartet und werden anschließend in Budapest fortgesetzt.

Wie Paramount+ via Tweet enthüllt, haben die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Halo TV-Serie offiziell begonnen. Ein Bild zeigt die Darsteller Bentley Kalu, Kate Kennedy, Pablo Schreiber und Natasha Culzac in Kampfmontur in Island. Noch in diesem Jahr sollen weitere Dreharbeiten in Budapest folgen.

Neben den vier, aus der ersten Staffel bekannten Darstellern werden in Staffel zwei Joseph Morgan als erfahrener UNSC-Veteran James Ackerson sowie Cristina Rodlo, in der Rolle der bisher nicht kampferprobten Unteroffizierin mit Spezialisierung auf Linguistik Talia Perez, neu zum Team stoßen.

Pablo Schreiber als Master Chief und Natascha McElhone als Dr. Halsey sind wieder mit von der Partie und fungieren für Staffel zwei zusätzlich als Producer. Fiona O’Shaughnessy und Tylan Bailey steigen in ihren Rollen als Laera und Kessler zu regelmäßigen Gästen der Serie auf.

Weitere bekannte Gesichter sind Jen Taylor als Cortana, Bokeem Woodbine als Soren-066, Shabana Azmi als Admiral Margaret Parangosky, Natasha Culzac als Riz-028, Olive Grey als Commander Miranda Keyes, Yerin Ha als Kwan Ha, Bentley Kalu als Vannak-134, Kate Kennedy als Kai-125, Charlie Murphy als Makee und Danny Sapani als Captain Jacob Keyes.