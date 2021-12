Halo TV-Serie: Erhält eigenen Kanon und spielt in der Silver Timeline

Einen ersten ausgiebigen Blick auf die Halo TV-Serie konnten Fans kürzlich erst bei den Game Awards werfen, wo ein erster Trailer mit dem Master Chief gezeigt wurde.

Wie die Serie ins Halo-Universum passt, das war bisher unklar. Kiki Wolfkill, Head of Halo Transmedia and Entertainment bei 343 Industries, verriet dazu jetzt Details.

In einem von Halopedia geteilten Clip sagte Wolfkill, dass der Kanon der Serie nicht zum aktuellen Spiel gehöre. Die Serie spiele in der sogenannten Halo Silver Timeline. Damit wolle man sowohl Serie als auch Spiel die Chance geben, auf eigenen Beinen zu stehen und sich so zu entwickeln, wie es für das jeweilige Medium notwendig ist.

Ihr hab den ersten Trailer zur Halo TV-Serie nicht gesehen? Hier könnt ihr ihn euch anschauen.

The upcoming Halo TV show now has its own canon status! It falls under something called the "Halo Silver Timeline".

According to @k_wolfkill, this was done to help protect both the Core Canon and the TV show's story, letting each evolve to best suit the medium that they are on. pic.twitter.com/e3YAv5UDUm

— Halopedia (@Halopedia) December 16, 2021