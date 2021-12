Halo TV-Serie: First Look-Trailer wird bei den Game Awards gezeigt

Halo-Fans befinden sich in dieser Woche im siebten Himmel. Ab heute Abend ist nicht nur die Kampagne von Halo Infinite spielbar, es wird auch bei den Game Awards einen ersten Blick auf die Halo TV-Serie mit dem Master Chief geben.

Ein neuer Tweet von den Game Awards erinnert an die Premiere des First Look-Trailer und zeigt ein paar kurze Szenen zur Einstimmung:

