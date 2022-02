Halo TV-Serie: Halo-Komponisten wollen Serienstart blockieren

Wie Eurogamer berichtet, haben die beiden Komponisten des ursprünglichen Halo-Soundtracks Microsoft wegen unbezahlter Lizenzgebühren verklagt.

Laut Marty O’Donnell und Mike Salvatori, die unter anderem den legendären Mönchgesang für Halo komponiert haben, schulde Microsoft ihnen immer noch Geld für Lizenzgebühren der letzten 20 Jahre.

Aufgrund dieses Sachverhalts reichten die beiden bereits im Juni 2020 Klage ein. Ein Schlichtungstermin wurde für nächste Woche angesetzt. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnte es zu einem Gerichtsverfahren kommen.

Zuletzt prüften die Anwälte der Komponisten sogar die Möglichkeit, die Veröffentlichung der kommenden Halo TV-Serie mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren.

In einem ausführlichen Interview geht O’Donnell näher auf die Problematik ein und erklärt, was ihn und seinen Kollegen Salvatori dazu bewog, Klage einzureichen.

Stein des Anstoßes sind verschiedene Auffassungen bezüglich der Vertragslage beider Parteien. O’Donnell gibt an, dass er und Salvadori in Form ihrer Firma O’Donnell Salvatori Inc. die Halo-Musik an Bungie lizenziert haben, noch bevor das Entwicklerstudio von Microsoft übernommen wurde.

In der Folge habe Microsoft die Vertragslage nicht akzeptieren wollen und erst mit der Veröffentlichung eines separaten Halo-Soundtracks etwas eingelenkt.

Das Komponisten-Duo übertrug die Veröffentlichungsrechte und das Urheberrecht der Halo-Musik an Microsoft und sollte fortan 20 Prozent aller Gewinne, die durch die Verwendung der Musik außerhalb der Spiele erwirtschaftet werden, erhalten.

Laut O’Donnell erhalte man zwar vierteljährlich einen Scheck, glaube aber nicht daran, dass es sich wirklich um die angemessene Summe handele, da diese viel zu gering ausfalle.

Die Microsoft-Seite geht hingegen davon aus, dass es sich bei der Halo-Musik um eine Auftragsarbeit handelt, was das Unternehmen selbst zum Urheber machen würde.