Halo TV-Serie: Staffel 2 bereits bestätigt

Im Vorfeld der Premiere der Halo-Fernsehserie am 24. März hat Paramount+ bestätigt, dass die Serie für eine zweite Staffel verlängert wurde.

343 Industries verkündete: „Wir freuen uns, sagen zu können, dass Staffel 1 der kommenden Serie mit Pablo Schreiber als unserem Helden, dem Master Chief Spartan-117, Natascha McElhone als Dr. Halsey und Jen Taylor als Cortana erst der Anfang ist.“

David Wiener, bekannt für seine hervorragende Arbeit an „Brave New World“, wird bei Staffel 2 als Showrunner und ausführender Produzent mitwirken.

Halo wird ab dem 24. März in allen Märkten mit Paramount+ verfügbar sein, darunter in den USA, Lateinamerika, Kanada, den nordischen Ländern und Australien.

Darüber hinaus wird Halo im Rahmen einer speziellen Partnerschaft mit Paramount+ auf SKY in Italien und Deutschland sowie auf Canal+ in Frankreich als Paramount+ Original-Serie vor dem für die zweite Jahreshälfte 2022 geplanten Start von Paramount+ in diesen Märkten ausgestrahlt.

Halo wird in England, Irland, Nordirland, Schottland, Wales und der Karibik zum Start von Paramount+ in diesem Sommer und in Südkorea im gleichen Zeitraum auf Paramount+ zu sehen sein. Die Serie wird auch auf SkyShowtime in ausgewählten europäischen Regionen zu sehen sein, sobald dieser Dienst anläuft.