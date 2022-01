Halo TV-Serie: Teaser zum Serien-Trailer

Wie wir bereits berichtet haben, wird während der AFC Championship Halbzeit der neue Trailer zur Halo TV-Serie ausgestrahlt.

Hier gibt es einen ersten Vorgeschmack:

Spartans, we’ll see you during halftime at the AFC Championship Game tomorrow on @CBS and @ParamountPlus. #HaloTheSeries pic.twitter.com/1FhcOcdgc1

— Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 29, 2022