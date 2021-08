Halo TV-Serie: TV-Serie zeigt andere Seite des Protagonisten

Kiki Wolfkill, Studioleiterin von Halo Transmedia bei 343 Industries, sagte gegenüber IGN, dass es die wohl größte Herausforderung für das Team war, den ikonischen Xbox-Charakter nach 20 Jahren Videospielauftritten in ein neues Medium zu bringen.

„Die wahrscheinlich größte Herausforderung bei der Adaption des Spiels ist, dass das Spiel so konzipiert ist, dass man in die Rüstung des Chiefs schlüpfen kann. Was wir von den Leuten in der Serie verlangen, ist, dass sie sich zurücklehnen und sagen, wir werden eine Seite des Chiefs zeigen, die man im Spiel nicht zu sehen bekommt.“

„Für die Fernsehserie wollen wir etwas Neues in Halo machen und wir wollen, dass die Leute es anders erleben können, und das ist eine Art Verantwortung.“

In der kommenden TV-Serie spielt Pablo Schreiber (The Wire, Orange Is the New Black, First Man) den Master Chief, „den fortschrittlichsten Krieger der Erde im 26. Jahrhundert und die einzige Hoffnung auf Rettung für eine Zivilisation, die vom Covenant, einer unaufhaltsamen Allianz außerirdischer Welten, die sich der Vernichtung der Menschheit verschrieben hat, an den Rand der Zerstörung gedrängt wird“.

„In einem Ego-Shooter ist die Reise eines Charakters nur begrenzt möglich, da man einen Teil des Charakters beibehalten will, damit die Leute sich in ihn hineinversetzen können“, sagte Wolfkill zuvor. „Das Fernsehen gibt uns also die Möglichkeit, uns auf eine Art und Weise auf den Charakter und die Geschichte zu konzentrieren, die in einem Ego-Shooter schwieriger zu vermitteln ist.“

„Die Hoffnung ist, dass man das Spiel spielen und ein Gefühl dafür bekommen kann, wer dieser Charakter ist, und dass man ihn lieben kann, und dann kann man aufhören und es beiseite legen und diese andere Erfahrung genießen und auf eine andere Reise mitgenommen werden. Und diesen Charakter auf eine andere Art und Weise sehen, ohne das Gefühl zu haben, dass es den Charakter beeinträchtigt, den man bereits durch das Spiel im Herzen trägt.“

Die Halo-Fernsehserie wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 auf dem Streaming-Dienst Paramount+ ausgestrahlt.