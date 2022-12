Halo TV-Serie: Unboxing-Galerie zur Limited Steelbook Edition

In einer neuen Unboxing-Galerie präsentieren wir euch heute die Halo TV-Serie – Halo: Staffel 1 – in der Limited Steelbook Edition.

Diese Sammlung kommt mit fünf 4K Ultra HD Blu-ray-Scheiben daher. Die Laufzeit beträgt satte 7 Stunden und 37 Minuten inklusive 5 Stunden Bonusmaterial.

Die 4K-Edition der Halo: Staffel 1 Serie kostet 54,99 Euro. Die Blu-ray-Fassung hat einen Preis von 32,99 Euro.

Was in der Limited Edition alles drinsteckt, möchten wir euch heute in einer kleinen Unboxing-Galerie zeigen:

Wie hat euch die erste Staffel der Halo TV-Serie gefallen und wie gefällt euch die Steelbook Edition?