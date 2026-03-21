Hard West 2: Okkultes Western-Adventure kommt auf PS5 und Xbox Series X|S

Hard West 2 versetzt Spieler in ein finsteres Wild-West-Setting voller Magie, taktischer Duelle und packender Story um Gin Carter.

Die Entwickler Klabater, Good Shepherd Entertainment und Ice Code Games haben den Release von Hard West 2 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S angekündigt. Das rundenbasierte Taktikspiel kombiniert das raue Flair des Wild West mit okkulten, übernatürlichen Elementen und versetzt Spieler in die Rolle des legendären Outlaws Gin Carter.

Carter begibt sich auf die Mission, den mysteriösen „Ghost Train“ zu überfallen, merkt jedoch schnell, dass Gold nicht das einzige Ziel ist. In einer Welt voller Dämonen, Geister und finsterer Mächte muss er seine eigene Seele zurückerobern.

Zusammen mit seiner Truppe erkundet er das Weird West, kämpft gegen verschiedene Gegner, nimmt an Duellen, Zugüberfällen und Verfolgungsjagden zu Pferd teil.

Das Gameplay setzt stark auf rundenbasierte Taktik. Spieler kommandieren eine Gruppe von Revolverhelden, deren Fähigkeiten durch das geschickte Kombinieren von mysteriösen Karten weiterentwickelt werden.

Ein zentrales Element ist die Bravado-Mechanik, die nach dem Besiegen von Gegnern zusätzliche Aktionspunkte gewährt und Kettenaktionen für spektakuläre Kill-Sequenzen ermöglicht.

Weitere Features:

Erkunden der gefährlichen und vielseitigen Wild-West-Landschaften, von verschneiten Ebenen bis zu Siedlungen, und Treffen folgenschwerer Entscheidungen.

Aufbau und Ausrüstung der Truppe mit Waffen, Explosivstoffen, nützlichen Gegenständen und mysteriösen Karten.

Management der Loyalität innerhalb der Truppe, wobei falsche Entscheidungen negative Konsequenzen haben können.

Dynamische, rundenbasierte Kämpfe mit Projektilen und Magie, die sowohl strategisches Denken als auch schnelle Reflexe fordern.

Hard West 2 bietet somit eine Mischung aus Strategie, dunkler Fantasy und klassischem Western-Feeling, die Fans von Taktikspielen und narrativen Abenteuern gleichermaßen ansprechen dürfte.