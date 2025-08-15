Hardspace: Shipbreaker: Blackbird übernimmt Rechte – neue Projekte in Arbeit

Sci-Fi-Simulation Hardspace: Shipbreaker kehrt zu ihren ursprünglichen Entwicklern zurück – neue Projekte bereits in Arbeit!

Blackbird Interactive hat bekannt gegeben, dass das Studio die vollständigen Rechte an der preisgekrönten Sci-Fi-Simulation Hardspace: Shipbreaker von seinem bisherigen Publishing-Partner Focus Entertainment zurückerworben hat.

Damit liegt die Kontrolle über die Marke wieder vollständig bei den ursprünglichen Entwicklern. Das Spiel, das seit seiner Early-Access-Veröffentlichung im Jahr 2020 sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern große Anerkennung fand, wird künftig als zentraler Bestandteil der IP-Strategie von Blackbird Interactive weiterentwickelt.

Obwohl derzeit keine konkreten Details zu neuen Inhalten genannt wurden, bestätigt das Studio, dass mehrere Projekte im Hardspace-Universum bereits in Entwicklung sind. Ihr könnt euch auf die charakteristische Mischung aus atmosphärischem Worldbuilding, physikbasiertem Gameplay und innovativem Design freuen, die das Franchise auszeichnet.

    Hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht der Titel. Sehr erfreulich, dass es weitergeht.

    Habs auf zwei Systemen durch – ein Nachfolger wäre mal was.
    Vorallendingen weil man an allen Ecken und Enden gut ausbauen könnte.

