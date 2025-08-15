Hardspace: Shipbreaker: Blackbird übernimmt Rechte – neue Projekte in Arbeit

Sci-Fi-Simulation Hardspace: Shipbreaker kehrt zu ihren ursprünglichen Entwicklern zurück – neue Projekte bereits in Arbeit!

Blackbird Interactive hat bekannt gegeben, dass das Studio die vollständigen Rechte an der preisgekrönten Sci-Fi-Simulation Hardspace: Shipbreaker von seinem bisherigen Publishing-Partner Focus Entertainment zurückerworben hat.

Damit liegt die Kontrolle über die Marke wieder vollständig bei den ursprünglichen Entwicklern. Das Spiel, das seit seiner Early-Access-Veröffentlichung im Jahr 2020 sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern große Anerkennung fand, wird künftig als zentraler Bestandteil der IP-Strategie von Blackbird Interactive weiterentwickelt.

Obwohl derzeit keine konkreten Details zu neuen Inhalten genannt wurden, bestätigt das Studio, dass mehrere Projekte im Hardspace-Universum bereits in Entwicklung sind. Ihr könnt euch auf die charakteristische Mischung aus atmosphärischem Worldbuilding, physikbasiertem Gameplay und innovativem Design freuen, die das Franchise auszeichnet.