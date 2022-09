Hardspace: Shipbreaker: Der Weltraum, ewige Weiten voller Schrott

In Hardspace: Shipbraker seid ihr als Abwracker unterwegs und zerlegt alles im All. Doch passt auf die Gefahr lauert überall.

Ihr seid der neue Abwracker. Was das bedeutet? Ganz einfach, ihr seid der neuste Angestellter der LYNX Kooperation.

Mit einem Schuldenberg von 1.252.594.441,92 Credits müsst ihr euch in die Gefahren des Alls begeben und alles zu Geld machen, was dort herumschwirrt. Doch seid achtsam, denn die Gefahren lauern überall: explosive Fässer, Strahlung und vieles mehr erwartet euch in Hardspace: Shipbreaker, das ab sofort im Xbox Game Pass Abo verfügbar ist.

Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, euch einen kleinen Einblick in einem Video zu genehmigen.

