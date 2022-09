Hardspace: Shipbreaker: Overview-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Hardspace: Shipbreaker, der von Kritikern gefeierte und von Fans geliebte Zero-G-Raumschiff Abwrack-Titel von Blackbird Interactive und Focus Entertainment erscheint am 20. September für die Konsolen. Ihr müsst allerdings nicht mehr lange warten, eben diese Version in Aktion zu sehen.

Schaut euch den neusten Gameplay-Trailer an, der die Optik und die hochentwickelte Physik in voller Pracht zeigt und bestellt das Spiel dann auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S vor. Xbox Game Pass-Nutzer können ihren ersten Tag im All zudem schon mal fest einplanen, wenn das Spiel am ersten Tag auf der Xbox Series X|/S im Microsoft Abo-Modell am 20. September landet.

Doch startet nicht blind in euren neuen Job, lasst euch schon mal einen Generalüberblick über eure kommenden Aufgaben in Hardspace: Shipbreaker im heute veröffentlichten Gameplay-Overview-Trailer geben!