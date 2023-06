Harmony: The Fall of Reverie: Accolades-Trailer zur Veröffentlichung

Harmony: The Fall of Reverie spielt jetzt auch auf PlayStation und Xbox mit der Zukunft.

DON’T NOD, ein französischer, unabhängiger Entwickler und Publisher von Videospielen, veröffentlicht heute das brandneue Story-Spiel Harmony: The Fall Reverie für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Bis zum 29. Juni gibt es einen Launch-Rabatt in Höhe von 10 % auf der Xbox Series X|S sowie für Mitglieder von PS+ auf der PlayStation 5.

Bei Harmony: The Fall of Reverie schlüpft der Spieler in die Rolle von Polly, einer jungen Frau, die nach Hause zurückkehrt, um nach ihrer verschollenen Mutter zu suchen. Auf ihrer Reise entdeckt Polly, dass sie über die Gabe des Hellsehens verfügt, die sie mit einer anderen Welt, Reverie, verbindet, und in der sie zu Harmony wird.

Der Spieler muss versuchen, das Gleichgewicht zwischen der realen Welt und Reverie herzustellen, das Reich der himmlischen Wesen, die als Aspirationen bekannt sind: Ruhm, Seligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit.

Als Harmony muss der Spieler eine der Aspirationen als neues Herz der Menschheit auswählen. Er nutzt den Augural, um von einer Szene zur anderen zu gelangen, in die Zukunft zu blicken und neue Pfade zu öffnen.

Reverie ist ein Ort, an dem Rohstoffe verwaltet werden: Kristalle, die Harmony erhält, indem sie Entscheidungen trifft und sich mit den Aspirationen verbindet. Sie schalten wichtige Knotenpunkte in der Story frei und verändern den Verlauf des Schicksals.

Zusätzlich zur fesselnden Story bietet das Spiel eine Auswahl an liebreizenden Charakteren und ein reichhaltiges Universum, das es zu erkunden gilt.

Es trumpft außerdem mit einer farbenfrohen, lebendigen und futuristischen Ästhetik sowie einem originalen Soundtrack auf, der aus den Händen der talentierten, preisgekrönten Komponistin Lena Raine stammt.