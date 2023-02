Harmony: The Fall of Reverie: Don’t Nod enthüllt neues Spiel

Harmony: The Fall of Reverie wurde von Don’t Nod enthüllt. Das Spiel erscheint für Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

DON’T NOD, unabhängiger französischer Videospielentwickler und -verleger, ist sehr stolz darauf, Harmony: The Fall of Reverie zu präsentieren, ein einzigartiges erzählerisches Erlebnis. Das Spiel wurde während der Nintendo Direct enthüllt.

Harmony: The Fall of Reverie wird im Juni 2023 für Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.

Harmony: The Fall of Reverie ist ein neues narratives Spiel von DON’T NOD. Die Spieler können in die Zukunft sehen und die für sie besten Entscheidungen treffen, während sie versuchen, das Gleichgewicht zwischen unserer Welt und Reverie, der Welt der Götter, wiederherzustellen.

Die Spieler lernen eine Reihe liebenswerter Charaktere in einer fesselnden Geschichte und einem Universum kennen, das reich an Überlieferungen ist. Das Spiel ist farbenfroh, lebendig und futuristisch, mit einem Original-Soundtrack der preisgekrönten Komponistin Lena Raine.

Der Teaser zur Enthüllung kann hier angesehen werden:

Story: In einer sehr nahen Zukunft… MK, ein Megakonzern, nutzt seine Macht, um die Bevölkerung der Mittelmeerstadt Alma zu kontrollieren. Polly kehrt nach einigen Jahren im Ausland nach Hause zurück, um nach ihrer vermissten Mutter zu suchen, und stellt bald fest, dass sich ihre Heimatstadt zum Schlechten verändert hat.

Schnell stellt sie fest, dass sie die Gabe des Hellsehens besitzt, die sie mit einer anderen Welt, Reverie, verbindet, in der die Bestrebungen der Menschheit leben: Ruhm, Glückseligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit.

In Reverie wird Polly zu Harmony, einer Göttin, die die Macht hat, das Bestreben zu wählen, das letztlich herrschen wird. Es besteht ein empfindliches Gleichgewicht zwischen unserer Welt und Reverie, das immer prekärer wird. Es liegt an euch, als Harmony und Polly, das Gleichgewicht zwischen der Welt der Aspirationen und der unseren wiederherzustellen. Die Menschlichkeit steht auf dem Spiel. Welches Schicksal möchtet ihr anstreben?

Eine einzigartige Erzählmechanik: Jede Aktion, die die Spieler in der Rolle von Polly oder Harmony ausführen, wirkt sich auf beide Welten aus und eröffnet verschiedene Erzählwege. Die Spieler können mit dem Augural, einem Spielbrett und einer visuellen Darstellung von Pollys Gabe der Vorhersehung, in die Zukunft sehen.

Dort können sie die Ergebnisse möglicher Entscheidungen erforschen, was ihnen ermöglicht, das Schicksal der Menschheit mitzubestimmen. Diese einzigartige Erzählmechanik verleiht dem Spiel auch einen hohen Wiederspielbarkeitsfaktor.