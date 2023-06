Harmony: The Fall of Reverie: Release-Termin enthüllt

Harmony: The Fall of Reverie ist ab sofort für Nintendo Switch und PC erhältlich. Dazu erscheint es in Kürze für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

DON’T NOD freut sich, die Veröffentlichung ihres brandneuen narrativen Spiels Harmony: The Fall of Reverie heute bekannt zu geben. Es ist ab sofort auf Steam und Nintendo Switch mit einem Launch-Rabatt von 10 % erhältlich und wird am 22. Juni für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Eine spezielle Soundtrack-Edition ist ebenfalls exklusiv auf Steam erhältlich! Dieses Bundle enthält das Spiel Harmony: The Fall of Reverie, und den Original-Soundtrack der preisgekrönten Komponistin Lena Raine.

In Harmony: The Fall of Reverie schlüpfen die Spieler in die Rolle von Polly, einer jungen Frau, die nach Hause zurückkehrt, um ihre vermisste Mutter zu suchen.

Auf ihrer Reise entdeckt Polly, dass sie die Gabe des Hellsehens besitzt, die sie mit einer anderen Welt, Reverie, verbindet, wo sie zu Harmony wird. Die Spieler müssen versuchen, das Gleichgewicht zwischen unserer Welt und Reverie, dem Reich der göttlichen Wesen, die als Aspirations bekannt sind, wiederherzustellen: Ruhm, Glückseligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit.

Als Harmony müssen sie eine Aspiration wählen, die das neue Herz der Menschheit sein soll. Benutze das Augural, um von Szene zu Szene zu gehen, in die Zukunft zu sehen und neue Wege zu öffnen. Reverie ist der Ort, an dem Ressourcen verwaltet werden: Kristalle, die Harmony durch das Treffen von Entscheidungen und das Verbinden mit Aspirationen erhält. Diese schalten wichtige Knotenpunkte in der Geschichte frei und verändern den Lauf des Schicksals.

Neben einer fesselnden Geschichte bietet das Spiel eine reizvolle Besetzung von Charakteren und ein Universum, das es zu erkunden gilt. Es besticht außerdem durch eine farbenfrohe, lebendige und futuristische Ästhetik und einen herausragenden Original-Soundtrack, der von der talentierten und preisgekrönten Komponistin Lena Raine geschaffen wurde. Oskar Guilbert, CEO von DON’T NOD, teilt mit: „Wir sind begeistert, die Veröffentlichung unseres neuesten narrativen Erlebnisses, Harmony: The Fall of Reverie. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler in dieses außergewöhnliche und wunderbare Abenteuer eintauchen, das von unseren talentierten Teams so liebevoll gestaltet wurde. Außerdem freuen wir uns sehr, den 15. Geburtstag von DON’T NOD als Unternehmen zu feiern. Geburtstag von DON’T NOD zu feiern. Es war bisher eine lohnende Reise, die durch unsere leidenschaftliche Community ermöglicht wurde, deren Unterstützung unerschütterlich ist. Wir danken euch und freuen uns auf weitere 15 Jahre, in denen wir unvergessliche Spielerlebnisse bieten werden.“