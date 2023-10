Harry Potter: Quidditch Champions: Besen bereit halten für den nächsten Spieltest

Der nächste Spieltest in Harry Potter: Quidditch Champions ist auf dem Weg, also haltet eure Besen bereit!

Fans des Harry Potter Universums durften mit Hogwarts Legacy bereits in die bunte Welt eintauchen. Was viele von euch dabei allerdings vermisst haben, ist das berühmte Quidditch-Turnier, welches ebenso in den Büchern und Filmen eine zentrale Rolle spielt.

Warner Bros. Games entwickelt zu der beliebten Sportart aus Hogwarts ein eigenständiges Spiel, Harry Potter: Quidditch Champions, welches jetzt in die nächste Spieltestphase übergeht. In dieser habt ihr die Möglichkeit, selbst zum Besen zu greifen, und sich einem Team zur Jagd nach dem goldenen Schnatz anzuschließen.

Neben neuen Spielmodi verspricht das Studio mehr Spielfelder, neue Charaktere sowie bislang unbekannte Emotes und kosmetische Gegenstände. Solltet ihr bisher nicht angemeldet sein, könnt ihr das direkt auf der Seite von Harry Potter: Quidditch Champions nachholen.