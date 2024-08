Harry Potter: Quidditch Champions: Gameplay-Walkthrough-Trailer hebt ab

Warner Bros. Games hat heute einen Gameplay-Walkthrough-Trailer für Harry Potter: Quidditch Champions veröffentlicht, der den Fans einen detaillierten Einblick in den PvP-Modus (Spieler gegen Spieler), die Anpassungsmöglichkeiten, den Fertigkeitenbaum, die Upgrades für den Besen, den Karrieremodus und vieles mehr gibt.

Im Karrieremodus beginnen die Spieler ihre Quidditch-Karriere auf der Weasley Burrow im Garden Cup und stellen sich dann der Herausforderung des Hogwarts House Quidditch Cups, wo sie ihr Hogwarts-Haus wählen und gegen bekannte Charaktere wie Cedric Diggory und Draco Malfoy antreten.

Von dort aus vertreten die Spieler eine der drei großen Zaubererschulen, die Beauxbatons Academy of Magic, das Durmstrang Institute oder die Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry im berühmten Triwizard Schools Quidditch Cup.

Schließlich werden die Spieler die ultimative Quidditch-Herausforderung auf der globalen Bühne annehmen, indem sie an der Quidditch-Weltmeisterschaft teilnehmen.

Im PvP steuert jeder Spieler einen der Verfolger des Teams sowie eine Rolle seiner Wahl: Verfolger, Hüter, Schläger oder Sucher.

Die Spieler können ihren Spielstil anpassen, indem sie Fertigkeitspunkte sammeln, um ihre Werte zu verbessern und spezielle Bewegungen zu erlernen. Außerdem können sie ihre Besen aufrüsten, um ihre maximale Geschwindigkeit, Beweglichkeit und mehr zu verbessern.

Alle Spielinhalte können nur durch den Fortschritt im Spiel verdient werden und können nicht mit echter Währung gekauft werden.

Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am 3. September 2024 für die digitalen Standard- und Deluxe-Editionen auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam und Epic Games Store).

Die physische Deluxe Edition wird am 8. November 2024 für PlayStation 4|5, Xbox Series X und Xbox One erhältlich sein. Die Nintendo Switch System-Edition wird in dieser Weihnachtssaison veröffentlicht.