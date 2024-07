Harry Potter: Quidditch Champions: Keine Mikrotransaktionen geplant

Ein neuer Trailer zu Harry Potter: Quidditch Champions verzaubert alle Schülerrinnen und Schüler, denn er zeigte erste Spielszenen aus dem magischen Sportspiel.

Neben dem neuen Trailer könnt ihr das Spiel ab sofort auch in zwei Editionen vorbestellen. So enthält die Deluxe Edition 2.000 Gold zum Ausgeben, was auf Mikrotransaktionen hindeuten könnte.

Doch dem ist nicht so.

Warner Bros. Games erwähnt explizit, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Mikrotransaktionen im Spiel geplant sind.

Die Meldung mit dem Gameplay-Trailer und den Details zur Vorbestellung sowie weiteren Neuigkeiten findet ihr hier.