Warner Bros. Games veröffentlicht offiziellen Trailer von Harry Potter: Quidditch Champions – Magic Is In The Air

Warner Bros. Games veröffentlicht heute den offiziellen Trailer zu Harry Potter: Quidditch Champions – „Magic Is In The Air“ vor dem Start des Spiels für die Digital Standard und Deluxe Edition auf Xbox, PC (Steam und Epic) & PlayStation am 3. September 2024.

Im neuesten Trailer erfahren Fans mehr über den rasanten magischen Sport, der das Publikum schon in den Büchern und Filmen von Harry Potter fesselte. Harry Potter: Quidditch Champions ermöglicht es den Spielern und Spielerinnen ihren eigenen Avatar zu erstellen oder in die Rolle von bekannten Charakteren aus der Welt der Zauberei zu schlüpfen.

Sie können unter anderem als Harry Potter, die Weasley-Zwillinge oder Sebastian Sallow in den Himmel aufstreigen und mit Stolz ihr Haus auf dem Feld vertreten.

Mit kultigen Orten, Charakteren und Bezügen zur Welt der Zauberei vermittelt Harry Potter: Quidditch Champions den Spaß am Fliegen durch legendäre Arenen, während Spieler und Spielerinnen in einer Vielzahl von Modi wie Solo, wettkampforientiertem Mehrspieler und Online-Koop die Rollen der Treiber, Jäger, Hüter und Sucher übernehmen.

Von Hinterhofpartien im Fuchsbau der Weasleys bis hin zu Showdowns mit hohem Risiko bei der Quidditch-Weltmeisterschaft: Spieler und Spielerinnen können in legendären Arenen als oder gegen Kult-Charaktere wie Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy, Cho Chang und viele andere antreten.

Und als besonderes Geschenk erhalten Spieler und Spielerinnen, die Hogwarts Legacy besitzen, das Bonus-Legacy-Paket*, wenn sie Harry Potter: Quidditch Champions herunterladen und sich mit ihrem WB Games-Konto verbinden.

Der offizielle Harry Potter: Quidditch Champions – „Magic Is In The Air“-Trailer kann hier angesehen werden:

Harry Potter: Quidditch Champions erscheint am 3. September 2024 mit der „Digital Standard Edition“ und der „Digital Deluxe Edition“ auf Xbox, PC (Steam und Epic) sowie PlayStation.

Die „Physical Deluxe Edition“ wird am 8. November 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One erhältlich sein und die Edition für Nintendo Switch während der Weihnachtssaison.

Spieler und Spielerinnen können sich vorab bei ihren bevorzugten Händlern über Vorbestellungen für die „Physical Deluxe Edition“ informieren.

Zudem ist die Standard-Edition von Harry Potter: Quidditch Champions auch vom 3. bis zum 30. September 2024 ohne zusätzliche Kosten für alle Personen mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft erhältlich. Der Besen-Skin „Bester Feuerblitz“ ist während dieses Zeitraums auch als einlösbares Paket für Personen mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügbar. Wenn sie das Spiel in diesem Zeitraum herunterladen, werden sie solange Zugriff auf das Spiel haben, bis die Mitgliedschaft gekündigt wird.