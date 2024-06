Harry Potter: Quidditch Champions: Magisches Sport-Spiel erscheint im September

Warner Bros. Games kündigte Harry Potter: Quidditch Champions an, das den magischen Sport aus den Harry Potter-Büchern und -Filmen zum Inhalt hat.

Fans und Spieler können in die bezaubernde Welt des Quidditch eintauchen, sei es im Einzelspiel, in kooperativen Online-Matches mit Freunden oder in kompetitiven Online-Spielen Spieler gegen Spieler.

Entwickelt von Unbroken Studios und veröffentlicht von Warner Bros. Games unter dem Label Portkey Games, wird Harry Potter: Quidditch Champions Standard Edition wird weltweit am 3. September auf PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam und Epic Games Store) veröffentlicht:

Quidditch Champions für alle PlayStation Plus-Mitglieder vom 3. bis zum 30. September 2024 kostenlos erhältlich sein.

Mit kultigen Schauplätzen, Charakteren und Anspielungen aus der Zaubererwelt, die die Fans lieben werden, bietet Harry Potter: Quidditch Champions den Rausch des Fliegens über legendäre Arenen als Beater, Chaser, Keeper oder Seeker in einer Vielzahl von Modi.

Von Hinterhofkämpfen in der Weasley Burrow bis hin zu hochkarätigen Showdowns bei der Quidditch-Weltmeisterschaft werden die Spieler in legendären Arenen als – oder gegen – ikonische Charaktere wie Harry Potter, Ron Weasley, Hermine Granger und viele andere zentrale Figuren spielen.

Und als besonderes Geschenk erhalten Spieler, die Hogwarts Legacy besitzen, das Bonus Legacy Pack, wenn sie Harry Potter herunterladen: Quidditch Champions herunterladen und sich mit ihrem WB Games-Konto verbinden.

„Harry Potter: Quidditch Champions gibt den Fans die Möglichkeit, noch tiefer in die Welt von Harry Potter einzutauchen und diesen geliebten, fantastischen Sport zu spielen“, sagt David Haddad, President, Warner Bros. Games. „Das Team hat daran gearbeitet, den Geist von Quidditch einzufangen, einschließlich ikonischer Charaktere und nie zuvor gesehener Bereiche der Zaubererwelt.“

„Das Team freut sich darauf, Harry Potter zu enthüllen: Quidditch Champions zu veröffentlichen und unsere Interpretation dieses magischen Sports zu präsentieren“, so Paul Ohanian, Chief Executive Officer, Unbroken Studios. „Wir haben hart daran gearbeitet, ein Quidditch-Spiel zu entwickeln, das man alleine oder mit Freunden spielen kann und das eine authentische Darstellung des bei den Fans beliebten Sports ist.“