Harvest Days: Einladung zur gemütlichen Landwirtschaft

Autor:, in / Harvest Days

Das Indie-Studio Family Devs and Publisher Toplitz Productions kündigen gemeinsam an, dass Harvest Days, das gemütliche Landwirtschafts-Abenteuer in einer offenen Welt, den Early Access auf Steam verlässt und ab sofort als Version 1.0 erhältlich ist.

Gleichzeitig erscheinen die Konsolen-Fassungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 sowie Xbox One (mit Support von Smart Delivery).

Innerhalb der schier unüberschaubaren Anzahl an Lebenssimulationen geht Harvest Days seinen eigenen Weg und gibt dir mit seinem “cozy” Ansatz zahlreiche Optionen, um deine ganz persönliche Wohlfühl-Oase zu erschaffen.

Ihr entscheidet, ob ihr euch in der Welt um Duda’s Village entspannt oder in eurem Tempo in die vielschichtige Welt der Landwirtschaft eintaucht und euch um eure Tiere kümmert, euren Garten pflegt oder die zahlreichen Nutzpflanzen anbaut und erntet.

Harvest Days ist ab sofort auf Steam, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 sowie Xbox One verfügbar.