Harvest Days: Farm-Aufbau bereit für Version 1.0

Das spanische Entwicklungsstudio Family Devs und Publisher Toplitz Productions freuen sich, gemeinsam ankündigen zu können, dass sich die Early-Access-Phase für Harvest Days dem Ende neigt.

Am 25. Juli wird die gemütliche Landwirtschafts-Simulation in einer offenen Welt nicht nur in der Version 1.0 auf dem PC verfügbar sein, sondern zeitgleich für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlicht.

Die Reise von Harvest Days begann im Early Access auf Steam im Mai 2022.

Zahlreiche Updates später und unter Einbeziehung des wertvollen Community-Feedbacks, das während des gesamten Entwicklungsprozesses gesammelt wurde, ist nun die Zeit für den nächsten Schritt gekommen.

Mit seinem wunderschönen minimalistisch angehauchten Artdesign, der entspannten Atmosphäre sowie einer eingängigen Steuerung auf allen Systemen, ist dies das perfekte Spiel für aufstrebende Farmer aller Altersstufen.