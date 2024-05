Hasbro Gaming: 1 Milliarde in Spielentwicklung investiert

Nach dem erfolgreichen Baldur’s Gate 3 und Monopoly Go setzt Hasbro Gaming mehr denn je auf Videospiele. Dan Ayoub, Head of Digital Product Development bei Wizards of the Coast, sagte in einem Interview, dass man mehr als eine Milliarde Dollar in Videospiele investiert habe.

„Die größte Überraschung für viele Leute ist, dass Hasbro tatsächlich Videospiele herstellt. Und wir haben eine beträchtliche Investition in unsere Studiostruktur getätigt; wir haben über 1 Milliarde Dollar in Spiele, die gerade entwickelt werden“, sagte Ayoub.

Hasbro vergibt dabei nicht nur Lizenzen, wie etwa für die oben genannten Spiele. Derzeit hat man vier AAA-Studios. Eines davon ist Atomic Arcade, die an einem Snake Eyes G.I. Joe-Spiel arbeiten, wie wir heute berichtet hatten.

Invoke Studios arbeitet weiterhin an einem Spiel zu Dungeons & Dragons, während Skeleton Key an etwas „Gespenstischem“ werkelt.

An einer neuen Franchise wird indes bei Archetype gearbeitet, in dem der BioWare-Veteran James Ohlen angestellt ist. Er war Chefdesigner von Star Wars: Knights of the Old Republic.

„Hasbro ist ein 100 Jahre altes Unternehmen, das auf dem Spielen aufgebaut ist“, sagte Ayoub. „Es ging schon immer ums Spielen und darum, Menschen zu unterhalten. Und Spiele sind für viele Menschen die vorherrschende Form der Unterhaltung, und es ist etwas, das immer weiterwächst. In vielerlei Hinsicht macht es also Sinn, dass Hasbro in diesem Bereich tätig ist.“

Erfahrt mehr über die Pläne von Hasbro im Interview auf GamesIndustry.