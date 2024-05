Hasbro Gaming: Arkham Asylum-Macher arbeiten an G.I. Joe-Spiel

Autor:, in / Hasbro Gaming

Die Macher von Batman: Arkham Asylum arbeiten für Hasbro Gaming an einem AAA-Spiel zu G.I. Joe.

Atomic Arcade, ein internes Studio von Hasbro Gaming, entwickelt ein Spiel zur Marke G.I.-Joe.

Dan Ayoub, Head of Digital Product Development bei Wizards of the Coast, sprach mit GamesIndustry darüber und nannte ein paar Details. Das geplante AAA-Spiel wird demzufolge nach „nicht das G.I. Joe deines Vaters“ sein und sich auf Snake Eyes als Protagonisten konzentrieren.

Ayoub sagte: „Snake Eyes ist zwar keine neue IP, aber wir hoffen, dass es der G.I.-Joe-Franchise einen Schub geben wird und wir einige neue Dinge tun und sie auf andere Weise in Videospielen ausdrücken können, als wir es bisher getan haben“

Mit dem neuen Spiel versucht Hasbro etwas Ähnliches zu tun, was man mit Batman mit Arkham Asylum für Batman getan hat. Daher ist es wohl auch kein Zufall, dass Atomic Arcade von ehemaligen Rocksteady-Entwicklern geleitet wird.

„Ein gemeinsames Thema, das man bei all diesen Studios sehen wird, ist die Führung und die Teams, die etwas getan haben, was wir versuchen zu tun“, so Ayoub.