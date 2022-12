Haunted Chocolatier: Fokus des Spiels liegt auf Sammeln und Erkämpfen von Zutaten

Autor:, in / Haunted Chocolatier

Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, hat über die Pläne und den Fortschritt von Haunted Chocolatier gesprochen. Vor etwas mehr als einem Jahr erfolgte die Ankündigung des neuen Titels. Im Interview mit ScreenRant gab Barone weitere Details bekannt.

Zum Stand der Entwicklung sagte er: Dass es „gut läuft, aber es ist ein großes Spiel. Ich habe eine große, ehrgeizige Vision dafür. Es ist ein bisschen entmutigend, die Menge an Arbeit, die es sein wird. Aber Stardew Valley hat mich viereinhalb Jahre gekostet. Ich arbeite seit ungefähr anderthalb oder vielleicht zwei Jahren an Haunted Chocolatier. Ich habe es vor etwas mehr als einem Jahr angekündigt, aber es wird noch eine Weile dauern, aber ich denke, es läuft gut.“

Im Gegensatz zu Stardew Valley wird der Fokus stärker auf Kämpfen liegen. Barone spielte viel Diablo II, als er begann, an Haunted Chocolatier zu arbeiten. Er mag es, Beute zu machen und zu beobachten, wie die Zahlen in den Statistiken steigen. Im direkten Vergleich erkannte er, dass der Kampf in Stardew Valley im Gegensatz eher grob und rudimentär wirkt.

„Ich mag das Zeug. Ich habe das Gefühl, dass viele Stardew Valley-Spieler nicht so darauf stehen, aber ich muss einfach das tun, was meiner Meinung nach Spaß macht. Und ich denke, das wird im Spiel durchscheinen, wenn ich es tue“, sagte Barone zu seinen Plänen. Ihm kam der Gedanke: „Was wäre, wenn ich ein Spiel machen würde, das wie die Minen in Stardew Valley wäre? Aber vollständig ausgearbeitet und wirklich gut gemacht?“

Somit wird der Kern des Spiels darin liegen, die Zutaten für die Herstellung von Schokolade zu sammeln. Der Laden hingegen wird zu Beginn durch den Spieler geführt und kann sukzessiv mit hilfreichen Geistern automatisiert werden.

In Planung sind auch bestimmte Sim-Elemente, wie man sie aus Rollercoaster Tycoon kennt. Zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen, das Ranking des Ladens durch das Erfüllen von Kundenwünschen und -bedürfnissen zu verbessern, wodurch wieder mehr Kunden angelockt werden.

Fans müssen sich jedoch in Geduld üben, denn Haunted Chocolatier befindet sich offenbar noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.