Haunted Space: Weltraumspiel für Xbox Series X|S angekündigt

Merge Games enthüllte heute in Zusammenarbeit mit dem in Mailand ansässigen Entwickler Italian Games Factory das Weltraumkampf- und Erkundungsspiel der nächsten Generation Haunted Space für PlayStation 5, Xbox Series S|X und PC.

In Haunted Space vermischt sich Sci-Fi mit Horrorelementen in einem storyreichen Abenteuer, das auf Erkundung, rasanten Dogfights, Handel und Schiffsbastelei basiert, mit anpassbarer Flugsimulation und intensiven, mehrstufigen Bosskämpfen.

In der fernen Zukunft erreichte das zweite Zeitalter der menschlichen Zivilisation die ferne Galaxie Neterun und entdeckte eine mächtige Energie namens Sonic Matter. Millionen von Siedlern kamen in die Systeme von Neterun und eine riesige Fabrik namens Metal Mother Facility wurde gebaut, um diese wertvolle Ressource zu ernten. Aber die Menschheit entdeckte bald, dass sie nicht allein war…

Luke Keighran, MD, Merge Games, sagte: „Wir sind begeistert, Haunted Space heute anzukündigen. Mit der Power der Unreal Engine hat das talentierte Team von Italian Games Factory etwas wirklich Atemberaubendes geschaffen, von dem wir glauben, dass Sci-Fi- und Weltraum-Sim-Fans überall begeistert sein werden. Sie haben eine Galaxie voller Geheimnisse und Gefahren erschaffen, von der wir glauben, dass sie den Spielern ein einzigartiges und spannendes Erlebnis bieten wird.“ Ivan Venturi, Director, Game Designer & Producer, Italian Games Factory, sagte: „Wir sind stolz und aufgeregt, der Welt heute Haunted Space zu präsentieren. Wir haben einer Welt Gestalt gegeben, die wir uns schon lange vorgestellt haben; eine mysteriöse Umgebung, in der sich der Nervenkitzel des Unbekannten mit einem postapokalyptischen Sci-Fi-Vibe, geisterhaften Erscheinungen, seltsamen gigantischen Kreaturen und vielen anderen Dingen vermischt, die man noch nie in einem Weltraumspiel gesehen hat. Wir werden in den kommenden Monaten noch viel mehr zu berichten haben, und wir hoffen, dass Spieler sich unserer Raider-Bruderschaft anschließen werden!“

In Haunted Space schlüpft ihr in die Rolle eines Jägers, der im Dienste des menschlichen Imperiums eine tückische Galaxie in den Weiten des Weltraums durchquert. Nehmt Quests in verschiedenen Systemen an oder zieht auf eigene Faust los, um zu kämpfen, zu erforschen und Ressourcen und Credits zu erbeuten.

Handelt, bastelt, passt euer Schiff an und kämpft ums Überleben, während ihr das Geheimnis einer Galaxie lüftet, die von einer uralten Zivilisation heimgesucht wird.

Hauptmerkmale von Haunted Space