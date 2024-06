HAWKED: Apokalypse-Strandparty nicht nur auf Malle

Autor:, in / HAWKED

Publisher und Entwickler MY.GAMES kündigt ein neues Sommer-Event für das Online-Schatzjäger-Spiel HAWKED auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC an.

Bjorns Apokalypse-Strandparty ist für eine Woche live und Spieler können ab sofort Belohnungen abholen und neue Missionen erleben.

Einen Trailer gibt es hier zu sehen:

Dieses Mal geht die Welt unter! Bjorn schreit das schon seit beunruhigend vielen Stunden von den Dächern.

Nachdem das Riftwake gesungen ist, VEKTR die Kontrolle über die Insel übernommen hat und die Renegades am Boden (aber noch nicht am Ende) sind, hat Bjorn seine ohnehin schon angegriffenen Nerven verloren, so scheint es zumindest.

In einem Anfall von wahnhaftem apokalyptischen Untergangsdenken hat er beschlossen, dass JETZT die Zeit gekommen ist, um eine Weltabschiedsfeier zu veranstalten, die er treffend Bjorns geheime Sommerstrandparty zum Weltuntergang nennt.

Einige Renegades sind mehr als glücklich über einen freien Tag. Ein bisschen Sonne, Meer und Strand könnten Bjorn guttun.

Bis zum 28. Juni gibt es außerdem eine neue Kopfgeldjagd, bei der die Spieler zusammenarbeiten können, um Belohnungen im Spiel zu erhalten. Ein Xbox Elite Wireless Controller der Serie 2 oder DualSense Edge wird zudem an einen zufälligen Spieler und den Spieler mit der besten Leistung als besondere goldene Belohnung vergeben.

Obendrein ist das Singularity Pack vom 20. Juni um 20 Uhr, bis zum 24. Juni um 08:59 Uhr CEST kostenlos für Steam-Spieler einlösbar.

Neue Features:

Drei neue Quests und neue Gegenstände

Renegades können jetzt drei zeitlich begrenzte Quests erleben: „Sun, Surf“, „Rubber Ducky“ und „Some R&R“. Es erwarten sie aufregende Preise wie Waffenskins und -muster sowie ein Goldie-Aquarium als Souvenir. Auch der Shop bietet neue Pakete, Outfits, Accessoires, Waffen und Hoverboards.

Bounty

Bis zum 28. Juni gibt es zusätzlich eine neue, herausfordernde Prämie. Der Hauptpreis besteht aus 2000 Wonderium und 50.000 Hawks. Die goldene Prämie, ein Xbox Elite Wireless Controller Serie 2 oder DualSense Edge, geht an zwei glückliche Spieler.