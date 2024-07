Hazelight Studios: A Way Out-Macher deutet Ankündigung an

Autor:, in / Hazelight Studios

Der Schöpfer von A Way Out scheint auf der Gamescom 2024 sein neues Spiel enthüllen zu wollen.https://www.xboxdynasty.de/game/a-way-out/

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Hazelight Studios, das Studio hinter A Way Out, auf der diesjährigen Gamescom 2024 ein neues Spiel enthüllen. Bei der Gamescom Opening Night Live am 20. August 2024 könnte es zusammen mit Josef Fares und Geoff Keighley soweit sein.

Der bekannte Mittelfingergruß von Josef Fares bei den Game Awards 2017, der als ‘fuck the Oscars’ die Runde machte, wurde jetzt sozusagen neu aufgelegt. Bereits im April haben wir darüber berichtet, dass das Studio eine Ankündigung für ein neues Spiel planen könnte.