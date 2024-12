Hazelight Studios: Blick auf die Vergangenheit und Ausblick in die Zukunft

Hazelight Studios (Brothers, A Way Out, It Takes Two) haben in einem neuen Video, gespickt mit Teasern zu ihrem neuesten Projekt, einen Blick hinter die Kulissen ihres Studios in Stockholm gewährt.

Darin beendet Gründer Josef Fares seine Führung durch das Studio, um einen Anruf von Geoff Keighley entgegenzunehmen, was auf große Pläne für die morgigen The Game Awards hindeutet.

Das neue Video gibt es hier zu sehen: