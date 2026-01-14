Hazelight Studios: Die Branche braucht Vielfalt statt Trendjagd

Split Fiction Director Josef Fares fürchtet, dass der Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 Publisher zu falschen Schlüssen verleitet.

Josef Fares, Creative Director von Split Fiction und Gründer von Hazelight, spricht offen über seine Sorge, dass Publisher nach dem Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 zu stark auf AA‑Produktionen setzen könnten. Für ihn wäre das ein fataler Trend.

„Ich könnte nicht ohne AAA leben!“

Fares macht unmissverständlich klar, dass er große Blockbuster‑Produktionen für unverzichtbar hält. Der aktuelle Hype um AA‑Titel bereitet ihm Bauchschmerzen:

„Ich würde nicht ohne AAA‑Titel leben können. Ich will die Blockbuster spielen. Du kannst kein GTA für 10 Millionen machen.“

Er warnt davor, dass Publisher den Erfolg einzelner AA‑Hits falsch interpretieren und daraus eine neue Einheitsstrategie ableiten könnten. Vielfalt sei essenziell – und nicht jede AA‑Produktion werde automatisch zum Erfolg. Viele Titel des vergangenen Jahres seien schlicht untergegangen.

Trendjagd statt Vision? Fares kritisiert, dass Publisher oft Trends hinterherlaufen, statt langfristige kreative Entscheidungen zu treffen. Er selbst bleibt zwar optimistisch, sieht aber die Gefahr, dass der aktuelle AA‑Hype zu einer einseitigen Ausrichtung führen könnte:

„Wir brauchen beides. AA, AAA, Indie – alles hat seinen Platz. Sich auf eine Kategorie zu versteifen, wäre ein Fehler.“

Im Gespräch wird auch die Frage nach Innovationskraft im AAA‑Segment aufgeworfen. Fares widerspricht der Annahme, dass große Budgets automatisch zu kreativer Vorsicht führen:

„Naughty Dog schiebt Innovation voran. Rockstar tut es. Nintendo tut es meistens auch.“

Er räumt ein, dass Budgets jenseits der 100‑Millionen‑Marke Druck erzeugen, aber dennoch sei bewiesen, dass große Studios mutige Ideen umsetzen können.

Fares plädiert für eine Branche, die breit aufgestellt bleibt. Weder AA noch AAA noch Indie sollten als „der neue Weg“ verklärt werden. Er fordert Publisher auf, nicht in Kategorien zu denken, sondern in Qualität, Kreativität und Risiko­bereitschaft.