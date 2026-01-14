Hazelight Studios: Die Branche braucht Vielfalt statt Trendjagd

Josef Fares, Creative Director von Split Fiction und Gründer von Hazelight, spricht offen über seine Sorge, dass Publisher nach dem Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 zu stark auf AA‑Produktionen setzen könnten. Für ihn wäre das ein fataler Trend.
„Ich könnte nicht ohne AAA leben!“
Fares macht unmissverständlich klar, dass er große Blockbuster‑Produktionen für unverzichtbar hält. Der aktuelle Hype um AA‑Titel bereitet ihm Bauchschmerzen:
„Ich würde nicht ohne AAA‑Titel leben können. Ich will die Blockbuster spielen. Du kannst kein GTA für 10 Millionen machen.“
Er warnt davor, dass Publisher den Erfolg einzelner AA‑Hits falsch interpretieren und daraus eine neue Einheitsstrategie ableiten könnten. Vielfalt sei essenziell – und nicht jede AA‑Produktion werde automatisch zum Erfolg. Viele Titel des vergangenen Jahres seien schlicht untergegangen.
Trendjagd statt Vision? Fares kritisiert, dass Publisher oft Trends hinterherlaufen, statt langfristige kreative Entscheidungen zu treffen. Er selbst bleibt zwar optimistisch, sieht aber die Gefahr, dass der aktuelle AA‑Hype zu einer einseitigen Ausrichtung führen könnte:
„Wir brauchen beides. AA, AAA, Indie – alles hat seinen Platz. Sich auf eine Kategorie zu versteifen, wäre ein Fehler.“
Im Gespräch wird auch die Frage nach Innovationskraft im AAA‑Segment aufgeworfen. Fares widerspricht der Annahme, dass große Budgets automatisch zu kreativer Vorsicht führen:
„Naughty Dog schiebt Innovation voran. Rockstar tut es. Nintendo tut es meistens auch.“
Er räumt ein, dass Budgets jenseits der 100‑Millionen‑Marke Druck erzeugen, aber dennoch sei bewiesen, dass große Studios mutige Ideen umsetzen können.
Fares plädiert für eine Branche, die breit aufgestellt bleibt. Weder AA noch AAA noch Indie sollten als „der neue Weg“ verklärt werden. Er fordert Publisher auf, nicht in Kategorien zu denken, sondern in Qualität, Kreativität und Risikobereitschaft.
Ich bin gespannt was „Hazelight Studios“ als nächstes auf die Beine stellt.
It Takes Two war schon ein kleines Meisterwerk.
Split Fiction habe ich auch gerne gespielt, It Takes Two hat mir dennoch ein kleines bisschen besser gefallen.
Eigentlich ist es egal, ob der Titel AA oder AAA ist. Er darf halt nicht A-a (Kindersprache) sein. Solange die Spielmechanik stimmt und einen die Geschichte fesselt, wird es die Käufer unterhalten.
Früher haben Entwickler die Spiele entworfen, die sie selbst gerne spielen wollten. Hiervon haben sich zu viele Publisher entfremdet, indem sie in die Produktionen eingegriffen haben, weil ihnen irgendwelche Marketingfritzen erzählen, wie sie ihre Absätze steigern können. Genau deshalb sind viele AAA-Spiele gefloppt und auf die kann man auch weiter verzichten.
Da hat er absolut Recht.
Vor allem mit Naughty Dog, Nintendo und Rockstar.
Nintendo und Rockstar ja, Naughty Dog wüsste ich nicht wo es bisher Innovation gebracht hätte.
Im Gegenteil, seitdem Druckman am Drücker ist, geht es storytechnisch massiv bergab mit ND.
Aber was will man erwarten von einem männlichen Feministen der eine Frau von ihrem Posten verdrängt hat die wirklich gute Stories und Charakterentwicklung geschrieben hat😅
Das ist ganz schön krank, wenn man mal darüber nachdenkt 🤮, Naughty Dog ist eh verbrannt nach Last of Us 2 und Intergalactic wird dann der endgültige Abschuss.
„Naughty Dog ist eh verbrannt nach Last of Us 2 und Intergalactic wird dann der endgültige Abschuss.“
TLoU part 2 hatte einen metascore von 93 und ist immer noch weit vorne bei der Anzahl an Awards dabei..also ist da gar nichts „verbrannt“, völliger Blödsinn…
Hast du Intergalactic bereits gespielt und kannst uns an deinem fundierten Wissen teilhaben lassen?. Laut ND bzw. Druckmann wird es das ambitionierteste Projekt bisher überhaupt und es ist seit 2020 in Entwicklung. Sorry wenn du dir was anderes gewünscht hättest, aber es wird wohl einfach nur der nächste Hit des Studios…
Klar, ist TLoU ein gutes Spiel, aber bitte lass den Nonsens von metacritic weg. Das ist so wie, der Apfel muss ja noch lecker sein wenn 1000 Fruchtfliegen den jetzt auch essen möchten.
Ob ich auf die Einschätzung von einem der besten Entwickler der Industrie vertrauen soll, oder doch von irgendwen aus einem Forum? 🧐
Dann lieber auf Leute die sich wirklich mit der Materie auskennen. ND gehört immer noch zu den Top 3 Studios weltweit. Was auch die Wertungen und Auszeichnungen seit Jahrzehnten immer wieder bestätigen.
Du kannst nur ein Zweitaccount von Pentiment sein, dieselbe Argumentation nur mit leicht abgewandelter Sprache 🧐.
Argumentiert er auch mit Fakten gegen Fanboygeschwurbel?
Ich spiele gerade Split Fiction, bisher ist es genauso gut wie It Takes Two (Meisterwerk). Aber er hat Recht, die Publisher werden wieder ohne Sinn und Verstand alles nachmachen und sich wundern warum es keiner kauft. Wir brauchen Innovative Games mit Herz, wo man spürt, das haben Gamer gemacht und nicht irgendwelche Manager ein Team zusammen geschustert damit der Rubel rollt.
Interessantes Statement 🤔
Stimme ihm theoretisch zu, nur wenn das AAA Segment nur noch dieselbe Abzockerschiene fährt, kann man diese nicht mehr unterstützen.
Ein Beispiel sollten sich AAA Spiele trotzdem an Spielen wie Clair Obscur nehmen, z.B. dass ein Spiel deine Spielzeit wertschätzt und nicht alles aus maximal großen Open Worlds bestehen muss.
In jedem Fall ist es gut wenn es Abwechslungsreich bleibt, wäre traurig wenn es nur noch eine Kategorie von Spielen gäbe.