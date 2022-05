Hazelight Studios: Erneute Zusammenarbeit mit EA für weiteres Spiel

Videospieldesigner Josef Fares hat mit Hazelight Studios in Partnerschaft mit Electronic Arts in der Vergangenheit schon erfolgreich zusammengearbeitet.

Das Koop-Actionspiel A Way Out erschien 2018 für Konsolen und PC und folgte zwei Insassen, die aus dem Gefängnis geflohen sind. Und erst im letzten Jahr kam It Takes Two auf den Markt, ebenfalls ein kooperativ spielbarer Titel.

Und es soll nicht das letzte Spiel gewesen sein. Laut Journalisten und Insider Jeff Grubb arbeitet Hazelight Studios mit Electronic Arts für ein weiteres Spiel zusammen. Für Details sei es aber noch zu früh.