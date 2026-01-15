Hazelight Studios: Fares verspricht: Das nächste Spiel wird Split Fiction klar übertreffen

In einem neuen Interview gibt Josef Fares, Creative Director von Split Fiction, einen selbstbewussten Ausblick auf das nächste Projekt von Hazelight Studios.

Er beschreibt, dass er keinerlei Druck verspüre und vollkommen hinter dem stehe, was das Team derzeit entwickelt. Für ihn sei klar, dass das kommende Spiel qualitativ über Split Fiction liegen werde und Hazelight weiterhin auf einem starken Weg sei.

Fares spricht außerdem offen über die Arbeitsweise des Studios. Die interne Philosophie setzt darauf, Dinge aufzubrechen, um kreative Grenzen zu verschieben. Risiken gehören für ihn untrennbar zum Entwicklungsprozess, unabhängig davon, wie groß das Budget ausfällt oder welche Einschränkungen bestehen.

Diese Haltung soll sicherstellen, dass das Team neue Ideen ausprobieren kann, ohne sich von Vorsicht oder Routine bremsen zu lassen.

Er betont, dass diese Mentalität nur dann funktioniert, wenn sie nicht in tatsächliche Fehlentscheidungen mündet, sondern als Antrieb dient, Projekte auf ein höheres Niveau zu heben.

Für Hazelight sei es entscheidend, mutig zu bleiben und sich nicht von möglichen Risiken einschüchtern zu lassen. Genau diese Denkweise soll auch das nächste Spiel prägen, das laut Fares bereits jetzt das Potenzial hat, die bisherigen Arbeiten des Studios zu übertreffen.