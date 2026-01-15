Hazelight Studios: Fares verspricht: Das nächste Spiel wird Split Fiction klar übertreffen

In einem neuen Interview gibt Josef Fares, Creative Director von Split Fiction, einen selbstbewussten Ausblick auf das nächste Projekt von Hazelight Studios.
Er beschreibt, dass er keinerlei Druck verspüre und vollkommen hinter dem stehe, was das Team derzeit entwickelt. Für ihn sei klar, dass das kommende Spiel qualitativ über Split Fiction liegen werde und Hazelight weiterhin auf einem starken Weg sei.
Fares spricht außerdem offen über die Arbeitsweise des Studios. Die interne Philosophie setzt darauf, Dinge aufzubrechen, um kreative Grenzen zu verschieben. Risiken gehören für ihn untrennbar zum Entwicklungsprozess, unabhängig davon, wie groß das Budget ausfällt oder welche Einschränkungen bestehen.
Diese Haltung soll sicherstellen, dass das Team neue Ideen ausprobieren kann, ohne sich von Vorsicht oder Routine bremsen zu lassen.
Er betont, dass diese Mentalität nur dann funktioniert, wenn sie nicht in tatsächliche Fehlentscheidungen mündet, sondern als Antrieb dient, Projekte auf ein höheres Niveau zu heben.
Für Hazelight sei es entscheidend, mutig zu bleiben und sich nicht von möglichen Risiken einschüchtern zu lassen. Genau diese Denkweise soll auch das nächste Spiel prägen, das laut Fares bereits jetzt das Potenzial hat, die bisherigen Arbeiten des Studios zu übertreffen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr schön zu hören, wenn nur 20% aller Studios so handeln könnten.
Einfach so weitermachen wie bisher!
Bin kein Fan von Co-op spielen.
Wirklich Zeit zu finden zusammen zu zocken ist echt schwer geworden.
Daher werde ich auch hier vermutlich wieder raus sein.
Split Fiction war genial. Es wird schwierig, das zu übertreffen. Aber lassen wir uns überraschen!
Ich hoffe sie übertreffen es wirklich nur leider versprechen das heutzutage viele abwarten wie werden sehen.
Die Hazelight Spiele sind hervorragend und der Koop-Aspekt natürlich perfekt umgesetzt. Aber ich würde mir dennoch auch eine Einzelspieleroption wünschen. Ich hab nicht immer nen Kumpel da zum weiterzocken und deshalb ist schon It takes two seit Eeeewigkeiten „on hold“. 😒 Dabei hat es echt richtig viel Spaß gemacht..
Und online? Es gibt doch den Friends-Pass, d.h. ein Freund müsste es nicht mal bezahlen und kann einfach so downloaden und mit dir zocken.
Dieses Niveau zu halten wird schwer werden.
Bitte etwas weniger gehetzt, bei Split Fiction hatte ich das Gefühl, dass irgendjemand permanent auf „vorspulen“ gedrückt hat.
Und wieder interessantere Charaktere, Story und Setting bitte. SF war dahingehend ein Rückschritt zu It Takes Two.
Er verspürt keinen Druck. Er versprüht ihn 🤣