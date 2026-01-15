Hazelight Studios: Fares verspricht: Das nächste Spiel wird Split Fiction klar übertreffen

10 Autor: , in News / Hazelight Studios
Übersicht

Hazelight Chef Josef Fares verspricht: Das nächste Spiel wird Split Fiction klar übertreffen.

In einem neuen Interview gibt Josef Fares, Creative Director von Split Fiction, einen selbstbewussten Ausblick auf das nächste Projekt von Hazelight Studios.

Er beschreibt, dass er keinerlei Druck verspüre und vollkommen hinter dem stehe, was das Team derzeit entwickelt. Für ihn sei klar, dass das kommende Spiel qualitativ über Split Fiction liegen werde und Hazelight weiterhin auf einem starken Weg sei.

Fares spricht außerdem offen über die Arbeitsweise des Studios. Die interne Philosophie setzt darauf, Dinge aufzubrechen, um kreative Grenzen zu verschieben. Risiken gehören für ihn untrennbar zum Entwicklungsprozess, unabhängig davon, wie groß das Budget ausfällt oder welche Einschränkungen bestehen.

Diese Haltung soll sicherstellen, dass das Team neue Ideen ausprobieren kann, ohne sich von Vorsicht oder Routine bremsen zu lassen.

Er betont, dass diese Mentalität nur dann funktioniert, wenn sie nicht in tatsächliche Fehlentscheidungen mündet, sondern als Antrieb dient, Projekte auf ein höheres Niveau zu heben.

Für Hazelight sei es entscheidend, mutig zu bleiben und sich nicht von möglichen Risiken einschüchtern zu lassen. Genau diese Denkweise soll auch das nächste Spiel prägen, das laut Fares bereits jetzt das Potenzial hat, die bisherigen Arbeiten des Studios zu übertreffen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Hazelight Studios

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Drakeline6 189355 XP Battle Rifle God | 15.01.2026 - 08:43 Uhr

    Bin kein Fan von Co-op spielen.
    Wirklich Zeit zu finden zusammen zu zocken ist echt schwer geworden.
    Daher werde ich auch hier vermutlich wieder raus sein.

    0
  4. Banshee3774 140812 XP Master-at-Arms Bronze | 15.01.2026 - 08:49 Uhr

    Split Fiction war genial. Es wird schwierig, das zu übertreffen. Aber lassen wir uns überraschen!

    0
  5. Ralle89 65580 XP Romper Domper Stomper | 15.01.2026 - 09:01 Uhr

    Ich hoffe sie übertreffen es wirklich nur leider versprechen das heutzutage viele abwarten wie werden sehen.

    0
  6. DangerAron 6620 XP Beginner Level 3 | 15.01.2026 - 09:34 Uhr

    Die Hazelight Spiele sind hervorragend und der Koop-Aspekt natürlich perfekt umgesetzt. Aber ich würde mir dennoch auch eine Einzelspieleroption wünschen. Ich hab nicht immer nen Kumpel da zum weiterzocken und deshalb ist schon It takes two seit Eeeewigkeiten „on hold“. 😒 Dabei hat es echt richtig viel Spaß gemacht..

    0
    • RappScallion 19540 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 15.01.2026 - 09:51 Uhr
      Antwort auf DangerAron

      Und online? Es gibt doch den Friends-Pass, d.h. ein Freund müsste es nicht mal bezahlen und kann einfach so downloaden und mit dir zocken.

      0
  8. RappScallion 19540 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 15.01.2026 - 09:54 Uhr

    Bitte etwas weniger gehetzt, bei Split Fiction hatte ich das Gefühl, dass irgendjemand permanent auf „vorspulen“ gedrückt hat.
    Und wieder interessantere Charaktere, Story und Setting bitte. SF war dahingehend ein Rückschritt zu It Takes Two.

    0

Hinterlasse eine Antwort