Hazelight Studios: It Takes Two ist immer noch verdammt gut sagt Fares

Wer den Namen Josef Fares liest, der denkt wahrscheinlich zunächst an „F*ck the Oscars“. Die Aussage tätigte der Videospieldesigner bei den Game Awards im Jahr 2017, und brachte damit seinen Unmut gegen die negative Haltung gegenüber Videospielen zum Ausdruck.

Doch der Name steht auch für drei kooperative Spiele: Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out und It Takes Two. Letzteres hält er für ein verdammt gutes Spiel, wie er in einem Interview mit VGC verriet.

Fares antwortete auf die Frage, welchen Level er im kooperativ spielbaren Adventure von Hazelight Studios besonders mochte:

„Weißt du, es ist komisch, die meiste Zeit spiele ich nicht die Spiele, an denen ich beteiligt war. Wir sind so auf das nächste Spiel fokussiert… Ich kann nicht sagen, dass es nur ein einziges [Level] ist, aber ich schaue jetzt immer noch darauf zurück und denke ‚das ist ein verdammt gutes Spiel‘ [lacht].“

Im Interview wird auch eine besondere emotionale Szene mit einem Elefanten im Spiel angesprochen. Wie er verriet, war diese ursprünglich sogar noch viel schlimmer.

„Um ehrlich zu sein, war diese Szene am Anfang viel schlimmer. Ich habe eine Menge weggeschnitten, aber ich denke, dass es für die Geschichte trotzdem einen Sinn hatte. In A Way Out hatten wir eine Szene, in der du einen Mann mit Werkzeugen auf so viele verschiedene Arten gefoltert hast, und niemanden hat es wirklich interessiert, und jetzt ist es ein Elefant, und alle drehen durch.“

„Ich glaube, viele Leute haben die dunkle Comedy-Seite des Elefanten nicht verstanden, aber es ist eine der Szenen, auf die ich am stolzesten bin, am Anfang war es viel schlimmer. Es war viel gewalttätiger. Es war nicht nur grafisch gewalttätiger, sondern auch, wie die Musik war und wie May und Cody reagierten. Wir mussten es sogar etwas kürzen, um es etwas weniger [intensiv] zu machen.“

„Aber für mich war es immer eine lustige Szene. Ich weiß, dass einige Leute sehr heftig reagiert haben, aber für mich war es immer eine lustige Szene. Ich denke, einige Leute haben es verstanden.“